Pénurie de main-d’œuvre: faire face à la musique

L’inversion de la pyramide des âges n’est une nouvelle pour personne au Québec. Je me souviens de mes années d’université, alors que le vieillissement de la population était un concept omniprésent.

On a blâmé la pandémie et les programmes de remplacement de revenu pour expliquer le manque de main-d’œuvre, mais tôt ou tard, il faudra faire face à la musique.

Ça n’est PAS une bonne nouvelle

François Legault et plusieurs commentateurs ont qualifié la pénurie de main-d’œuvre de « bonne affaire », disant que c’était l’occasion idéale pour les employés de faire augmenter leur salaire.

C’est à se demander si :

1) ces gens comprennent le concept d’inflation et

2) ces gens ont déjà géré ne serait-ce qu’une cantine à patates.

Avant même d’envisager une augmentation des salaires, il faut avoir des employés !

Jean Boulet annonce des programmes de formation en informatique, j’en suis. Mais ce qui manque cruellement en ce moment, ce sont des travailleurs dans les services et dans les manufacturières. Les journaliers sont rares, autant que les serveurs et les caissières.

C’est bien beau les emplois à 56 000 $ / année, mais plus de 77 % des Québécois de 16 ans et plus avaient un revenu de moins de 60 000 $ selon les données de 2018* de l’Institut de la statistique du Québec.

Les dominos vont tomber

La pénurie de main-d’œuvre va bientôt entraîner la chute de tous les dominos. Pour chaque poste vacant, il y a une perte de productivité et un risque augmenté d’accident ou d’épuisement.

Aucune entreprise ne veut refuser des contrats. Conséquence ? On pousse plus sur le personnel en place, les propriétaires tiennent les entreprises à bout de bras pour ne pas tout perdre, on livre des produits de moindre qualité, parfois en retard, les clients s’impatientent, les consommateurs paient plus cher, alouette...

À quand une vraie stratégie pour sauver nos entreprises ?