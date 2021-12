Peut-être pas de test rapide pour tous avant Noël

Les Québécois qui souhaitent passer un test rapide avant les Fêtes pourront en obtenir gratuitement dans près de 2000 pharmacies dès lundi... si les livraisons du fédéral arrivent à temps, prévient Québec.

• À lire aussi: Hausse des cas: Omicron viendra-t-il gâcher le temps des Fêtes?

Québec s’attend à recevoir 10 millions de tests antigéniques, également appelés tests rapides, durant le mois de décembre.

Mais parmi ceux-ci, 6 millions sont destinés aux écoles et aux garderies.

Les CHSLD et les résidences privées pour aînés seront également priorisés, a annoncé le ministre de la Santé Christian Dubé en point de presse, mardi.

Pour la population en général, le gouvernement Legault ne peut garantir que chaque Québécois pourra mettre la main sur un test rapide avant Noël, où des rassemblements de 20 personnes et moins seront permis, a précisé le cabinet de M. Dubé.

En attente du fédéral

Québec attend depuis plusieurs semaines des livraisons de millions de tests du gouvernement fédéral, ce qui permettra éventuellement à chaque personne de se procurer cinq tests par mois.

« Si les livraisons arrivent à temps, bien sûr ils seront distribués avant les vacances de Noël », a résumé Daniel Paré, responsable de la vaccination.

Ainsi, dès lundi, 1900 pharmacies du Québec se chargeront de la distribution « graduelle » de ces tests à la population, a précisé M. Paré.

« Ça aurait été mieux qu’on y accède plus largement avant la période des Fêtes », pense Roxane Borgès Da Silva, professeure à l’École de santé publique de Montréal, qui fait valoir que ceux-ci ont la capacité de prévenir des éclosions dans des rassemblements des Fêtes.

Fort achalandage attendu

De son côté, Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, lance un appel à la patience chez ceux qui souhaitent obtenir des tests rapides.

« On s’attend à ce que la demande soit très forte et difficile à gérer. On reçoit déjà un grand volume d’appels, et les tests ne sont même pas arrivés », soutient-il.

« Ce qu’on demande à la population c’est ceux qui ont déjà des tests via l’école et la garderie, qu’ils attendent pour que les autres puissent en obtenir », poursuit-il, en faisant savoir que les pharmacies « n’auront pas toutes d’énormes quantités » de tests.

Ce que vous devez savoir sur le test rapide et sa distribution