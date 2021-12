Premier Noël avec sa fille trouvée grâce à son ADN

Un père de famille de la Montérégie et sa fille australienne de 24 ans, qu’il a découverte il y a quelques mois grâce à un test d’ADN, sont enfin réunis pour la première fois, juste à temps pour les Fêtes.

« Ça ne fait même pas 24 heures que c’est déjà fantastique ! » confiait vendredi Kayza Grenfell, quelques heures après que son père biologique, Louis-Philippe Paulet, fut venu la chercher à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, à Montréal.

En avril, Le Journal racontait l’histoire de ce Sorelois de 47 ans qui venait d’apprendre par un test d’ADN effectué par curiosité qu’il avait une fille en plein océan Indien.

Ses résultats concordaient à 49 % avec celle qui cherchait son géniteur.

Il s’est alors souvenu d’une jeune femme qu’il avait rencontrée lors d’un voyage pour un projet étudiant en 1996. La mère de Kayza et lui s’étaient ensuite perdus de vue.

Abasourdis, mais heureux de leur trouvaille, le père et sa fille se sont ensuite parlé sur les réseaux sociaux pendant des mois, impatients de se rencontrer un jour.

La pandémie et le travail ont cependant retardé ce moment très spécial.

Ressemblance frappante

C’est finalement jeudi soir qu’ils ont pu prendre une première photo ensemble, tout sourire, à l’aéroport.

« Ç’a été un petit stress jusqu’au bout », a raconté l’enseignant de cégep, au sujet des premières minutes passées avec Kayza.

Celui-ci en profite d’ailleurs pour parfaire son anglais.

« J’étais un peu nerveuse que ça soit étrange, mais pas du tout », a assuré la jeune femme.

« On peut définitivement dire qu’on se ressemble. Ç’a été tout un choc », a-t-elle affirmé, amusée par la réaction de ses proches, qui voient en elle les traits de son père.

Ils sont ensuite rentrés à la maison, où elle a pu rencontrer sa belle-mère Sophie et ses demi-frères et sa sœur, Samuel, 13 ans, Léonard, 2 ans et Mila, 14 ans.

« Je me suis bien intégrée à la famille », a dit Mme Grenfell. Cette dernière se dit « excitée » de pouvoir passer les Fêtes avec tous les membres de sa « nouvelle » famille.

D’ici là, l’Australienne apprivoise le Québec, où elle pourrait rester jusqu’à 90 jours.

« C’est beaucoup plus froid. Mais j’ai toujours rêvé d’un Noël blanc, comme dans les films. Et ce soir, je vais manger une poutine », a-t-elle dit.

Le lendemain, elle devait aussi assister au tournoi de hockey de son demi-frère.

« C’est une histoire inspirante, et d’espoir pour les gens qui cherchent un proche. Mais je ne pensais pas que ç’aurait un tel impact », a conclu M. Paulet, visiblement heureux du dénouement.