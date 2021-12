Québec annonce près de 25 millions $ en bonification du transport collectif

Un investissement de près de 25 millions $ pour des bonifications du transport collectif, en raison des travaux routiers, a été annoncé mardi par le gouvernement Legault.

Versée à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), cette somme permettra de soutenir les ajouts de trajets en 2021 d’EXO, du Réseau de transport de Longueuil (RTL), de la Société de transport de Laval (STL) et de la Société de transport de Montréal (STM), en plus de nouvelles places de stationnement incitatif.

«Notre gouvernement est conscient des répercussions majeures des chantiers routiers sur la circulation dans la région métropolitaine de Montréal. Parce que le transport collectif est une solution durable à la congestion routière, il est essentiel pour nous de conserver les mesures d’atténuation qui ont été implantées et qui ont fait leurs preuves», a déclaré par communiqué la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau.

Parmi les mesures d’atténuation qui seront reconduites en 2022, on retrouve neuf départs additionnels pour le RTL, 97 pour la STL, quatre lignes express de la STM et une cinquième prolongée, ainsi que près de 200 départs d’autobus supplémentaires d’EXO.

«Le transport collectif est non seulement un levier pour la reprise économique, mais un incontournable pour améliorer la mobilité de tous les citoyens et citoyennes de la région métropolitaine de Montréal. De concert avec nos partenaires, nous avons coordonné le développement de solutions efficaces en transport collectif afin d’atténuer les répercussions de nombreux chantiers et, ultimement, de lutter contre la congestion routière», a ajouté Benoît Gendron, directeur de l’ARTM.