Qui aime Noël?

Décembre est un mois qui peut être éprouvant pour tous ceux qui retournent dans leur enfance. Mais pour d’autres, qui sont retournés en enfance, c’est-à-dire qui radotent gentiment, cette période ne les plonge pas dans des abîmes de peine.

Dans la culture chrétienne, on est ramené à la naissance de l’Enfant-Dieu. À ne pas confondre avec l’enfant-roi de notre époque.

Quel que soit notre âge, les parents morts ou vivants sont soumis au tribunal de notre mémoire pour être de nouveau jugés.

Je lisais cette semaine dans La Presse un texte du talentueux et inclassable Serge Denoncourt, qui n’aime pas Noël depuis l’âge de 5 ans. « Les attentes trop grandes. L’excitation démesurée. La déception des cadeaux. La fatigue du réveillon et les parents gorlots ».

Dans mon enfance, en décembre, ma fébrilité se transformait en anxiété. Mon père, incroyant et antéchrist à mes yeux, sacrait dès le début décembre, sachant que ma mère allait dépenser pour nous offrir de « maudites cochonneries ». C’est peu dire que je n’ai jamais reçu une boîte enveloppée de papier du père Noël avec une carte signée « papa ».

Ma peur atteignait son apogée le 24 décembre lorsque, vers 10 h du soir, mon père se rendait sur le terrain à l’angle de notre rue où l’on vendait les sapins. Il en volait un, qu’il rapportait à la maison sur son dos.

La police

Tous les Noëls de ma petite enfance, le 25, je n’attendais pas le père Noël, mais la police, qui allait venir, j’en étais sûre, arrêter mon père. Ce matin de la Nativité, ma mère essuyait les flaques d’eau du dégel du sapin et nous aidait, nous les enfants, à décorer l’arbre. Pendant ce temps, mon père, dans une pièce où nous ne mettions que rarement les pieds, buvait non pas du café, mais du gros gin De Kuyper.

Je n’ignore pas que Noël pour nombre d’adultes ayant vécu une enfance heureuse soit un jour de réjouissances, de douce nostalgie et d’affection familiale partagée.

Mais la fête de Noël revient hanter ceux qui en ont rêvé sans la vivre dans l’enfance. C’est pourquoi ces vingt-quatre heures, pour ceux qui ont des repères culturels, comme tous les catholiques sociologiques au Québec, croyants ou non, sont une occasion sans cesse renouvelée de replonger dans la tristesse.

Heureux sont ceux qui ont des enfants et des petits-enfants. Ces derniers nous obligent à transfigurer Noël, à retrouver ce sentiment essentiel de la continuité des choses, de la transmission générationnelle et pour certains de la revanche douce sur un parcours de vie ardu et douloureux.

Dans leur petit âge, les enfants nous renvoient à notre propre image, mais transformée, sans maquillage, sans faux-fuyant.

Le Noël de 2020, alors que nous étions isolés, coupés de nos familles, a été une épreuve difficile à traverser pour ceux qui ont respecté à la lettre les consignes de la Santé publique. C’était un Noël déraciné de sa tradition. Il faut donc espérer que cette fois la raison et la passion, car l’on aura droit à vingt personnes autour de la dinde traditionnelle, permettront les embrassades et autres cajoleries affectueuses qui nous revigoreront.