Retour au télétravail: une décision inquiétante pour les PME et les centres-villes

Deux mois après avoir invité les patrons d’entreprises à réintégrer les travailleurs dans leur bureau, le gouvernement recule et recommande un retour au télétravail à 100 %. Une situation qui préoccupe des associations qui s’inquiètent des impacts sur les PME et les centres-villes.

Mardi, en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 ces derniers jours, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a demandé aux employeurs de favoriser de nouveau le télétravail pour les prochaines semaines.

Pour le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, cette annonce tombe alors que plusieurs entreprises ont déjà amorcé leur programme de retour au boulot.

Il craint que certains commerces à bout de liquidités lancent maintenant la serviette.

«C’est clair que c’est une déception», indique-t-il, précisant que la trame commerciale était déjà «nerveuse». Il faut dire que plusieurs commerçants du centre-ville de Montréal ont souffert ces derniers mois en raison du télétravail.

Au printemps dernier, la Ville de Montréal et des organisations ont même mis en place un plan de relance pour y attirer de nouveau les travailleurs.

Ajuster les programmes

M. Leblanc est d’avis que Québec devra ajuster de nouveau ses programmes d’aide aux entreprises afin de limiter les impacts du télétravail sur la santé financière de certaines, tout dépendamment de la durée de cette nouvelle recommandation de la Santé publique. Il souhaite également que le gouvernement Trudeau s’implique davantage pour sauver les centres-villes.

«Le gouvernement du Québec a été extrêmement actif. [...] Moi, je demande au gouvernement fédéral d’avoir une stratégie centre-ville. La réponse jusqu’ici du fédéral a été d’agir par secteurs», avance-t-il.

Ce dernier demande à la ministre libérale responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale Saint-Onge, d’agir rapidement pour aider les détaillants des centres-villes.

Du côté de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la direction s’inquiète également des impacts de cette décision sur les activités des PME.

«Je suis déçu par la demande de Québec de favoriser à nouveau le télétravail», écrit sur Twitter, François Vincent, vice-président pour le Québec.

Le Conseil du patronat du Québec mentionne, pour sa part, comprendre la décision du gouvernement. On demande toutefois à Québec de déployer rapidement et de rendre accessible aux gens les tests rapides pour la COVID-19.

«Depuis maintenant plus de 20 mois, les employeurs et les employés du Québec font preuve d’énormément de résilience», affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction. «Nous sommes dans une situation exceptionnelle», poursuit-il.

