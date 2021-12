Souriez! Vous êtes filmés

Luc Lefebvre / Facebook

Un voleur de colis à Montréal surpris en flagrant délit le 2 décembre dernier.

Les autorités mettent en garde les consommateurs contre les voleurs de colis, qui risquent de sévir encore plus à l’approche de Noël, notamment en raison de la popularité du commerce en ligne.

« J’avais commandé des vêtements pour mes trois enfants pour le temps des Fêtes d’une compagnie française. Je n’ai jamais vu mon paquet qui devait arriver le 4 décembre. Ils sont partis avec 500 $ de vêtements que je dois toujours payer », gronde Marie Marsillo.

« Mais c’est fini, on a mis des caméras la semaine dernière », ajoute la mère de famille, qui habite dans le secteur Limoilou, à Québec.

De plus en plus de Québécois font comme Mme Marsillo et installent des caméras pour capter les petits criminels sur le fait. Et ils sont nombreux à diffuser les images sur les réseaux sociaux pour les dénoncer.

Sylvain Bérard / Facebook

Sylvain Bérard, un résident du quartier Ville-Émard à Montréal, a décidé «de sa venger contre cette grand-maman voleuse en publiant son crime sur les réseaux sociaux». La dame n’est plus jamais retournée chez lui avoir fui avec son colis en septembre 2021.

Le Journal a trouvé une cinquantaine de séquences captées par des citoyens d’un peu partout, où on voit des individus dérober des paquets sur les balcons au cours des dernières semaines.

Facile et payant

« J’ai remis au moins trois vidéos de voleurs chez moi à la police de Montréal, mais ils me disent de surtout contacter le transporteur. Jamais un policier ne m’a rappelé pour me dire qu’ils les ont retrouvés », confie Philippe Djait, un résident du quartier Saint-Henri à Montréal.

Maxim Huot / Facebook

Maxim Huot, un résident de Québec, a déposé une plainte en septembre dernier auprès des policiers après avoir filmé ce petit bandit.

Si ce genre de larcins surviennent à longueur d’année, les malfaiteurs ont encore plus d’opportunités durant la période des Fêtes avec les nombreux cadeaux commandés pour Noël.

« C’est très facile et très payant pour les voleurs, rappelle le policier à la retraite Paul Laurier. Les objets neufs se vendent très bien sur des sites comme Marketplace [Facebook] ou Kijiji. »

Certains font preuve d’audace au point de circuler dans les rues avec des paniers pour accumuler leur butin, observe-t-il.

Ryan Belanger / Facebook

Un cambrioleur surpris en train de voler un colis dans une boîte aux lettres à Drummondville le 8 décembre dernier.

Deux fois plus en deux ans

Bien que le phénomène ait pris de l’ampleur, peu de corps policiers recensent les vols de paquets, car on les comptabilise dans la catégorie « vol de moins de 5000 $ ».

D’ailleurs, parmi la dizaine de services contactés dans la province, seule la police de Laval (SPL) était en mesure de fournir des données. Et ces chiffres sont révélateurs : le nombre de plaintes pour vols de colis au SPL a plus que doublé durant la pandémie, passant de 109 en 2019 à 235 en 2021 (en date du 1er décembre).

Simon Olivier Fecteau / Facebook

«Voici une vidéo de mon paquet Amazon se faire livrer, puis voler 30 min plus tard pendant que je travaillais. Je publie parce qu'il doit faire ça à plein de gens. Ps. jamais vu un voleur avoir l'air autant d'un voleur», écrit sur sa page Facebook Simon Olivier Fecteau, qui habite à Montréal.

Au Service de police de la Ville de Montréal, on indique que le phénomène est « bien connu et pris au sérieux », sans qu’on soit en mesure de le quantifier.

À la police de Longueuil, on espère que le nouveau registre de caméras de surveillance en ligne appartenant aux citoyens aidera à cerner le problème.

« Cela devrait nous permettre de savoir où se trouvent les caméras sur notre territoire et par le fait même nous aider à avoir des images vidéo de suspects de différents crimes, dont le vol de colis », explique le sergent Francis Charette.

Un client sur dix victime

Avec la hausse des livraisons durant la période des Fêtes, les différents corps de police contactés par Le Journal ont partagé quelques trucs pour éviter de voir les cadeaux disparaître (voir ci-dessous).

De leur côté, les transporteurs se font plutôt discrets sur le nombre de colis volés au Québec ces dernières années. Le Journal a questionné en vain Postes Canada et Amazon à ce sujet.

Cependant, selon un sondage récent réalisé par FedEx, au moins un Canadien sur 10 affirme avoir été victime de vol de colis en 2021.

« Le volume considérable d’envois pour les Fêtes de fin d’année peut multiplier les possibilités de vols », reconnaît l’entreprise.

-Avec Axel Marchand-Lamothe

SUGGESTIONS AUX CLIENTS QUI ACHÈTENT EN LIGNE

Bien suivre le parcours de leur paquet.

Faire livrer à une autre adresse en cas d’absence à la maison.

Exiger une signature du transporteur.

Installer une boîte avec un cadenas à l’extérieur du domicile.

