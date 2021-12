Super Bowl 2024: le lieu du match confirmé mercredi?

Le Super Bowl LVIII aurait lieu au Allegiant Stadium, domicile des Raiders de Las Vegas, en 2024.

• À lire aussi: Défaite crève-cœur pour les Bills à Tampa

• À lire aussi: Josh Allen blessé à un pied

Selon ce qu’a indiqué lundi le quotidien Las Vegas Review-Journal, le tout sera confirmé à la suite de la rencontre des propriétaires de la NFL, mercredi. Le projet est effectivement conditionnel à l’approbation des dirigeants des différentes équipes.

Initialement, l’événement devait se tenir à La Nouvelle-Orléans, mais les autorités municipales ont renoncé à la présentation du match en raison d’un conflit d’horaire avec les célébrations du Mardi gras.

Las Vegas accueillera le Pro Bowl et le repêchage de la NFL l’an prochain. Le stade dans lequel les Raiders évoluent contient 65 000 sièges. Pour le duel de championnat, un minimum de 70 000 places est requis, sauf qu’il y aurait moyen d’augmenter la capacité des lieux, d’après le réseau ESPN.

En février, le Super Bowl se déroulera au SoFi Stadium de Los Angeles, domicile des Rams et des Chargers. Un an plus tard, ce sera au tour de Glendale, en Arizona, de recevoir les deux équipes finalistes du circuit Goodell.

À VOIR AUSSI