Toyota vise 3,5 millions de véhicules électriques vendus par an d'ici 2030

Tokyo | Toyota prévoit d'écouler 3,5 millions de véhicules électriques par an à partir de 2030, et compte lancer 30 modèles de cette catégorie d'ici là, a annoncé mardi son PDG Akio Toyoda lors d'une conférence de presse à Tokyo.

Il s'agit presque du double du précédent objectif en la matière du géant automobile japonais: celui-ci tablait jusqu'à présent sur des ventes annuelles de 2 millions de véhicules électriques et à pile à combustible par an à l'horizon 2030.

La marque haut de gamme du groupe, Lexus, va devenir 100% électrique d'ici 2030 en Europe, Amérique du Nord et Chine, soit 1 million d'unités par an, et «dans le monde entier d'ici 2035», a précisé M. Toyoda.

Les investissements de Toyota dans les batteries sur la décennie en cours vont passer à 2.000 milliards de yens (15,6 milliards d'euros au cours actuel), a encore ajouté le PDG, soit une hausse de 33 % par rapport au précédent montant (1500 milliards de yens) qui avait été annoncé en septembre.

Contrairement à de nombreux autres constructeurs automobiles, Toyota, redevenu numéro un mondial du secteur en 2020, a longtemps tardé à se mettre sérieusement aux véhicules 100 % électriques, ayant préféré miser sur les hybrides et explorer aussi la piste de l'hydrogène.

Mais le groupe multiplie depuis cette année les annonces dans le tout-électrique.

Il avait annoncé en avril vouloir lancer 15 modèles d'ici 2025 sur ce segment, et début décembre il a dit se préparer à vendre 100% de véhicules neufs "zéro émission" à partir de 2035 en Europe de l'Ouest.