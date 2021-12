Trevor Zegras réplique à John Tortorella

La passe style «lacrosse» de Trevor Zegras a émerveillé pratiquement toute la planète hockey, la semaine dernière. La seule personne peu impressionnée était John Tortorella, mais le jeune hockeyeur ne s’en soucie pas trop.

«Je ne m’en fais pas trop avec ce qu’il [Tortorella] dit, a mentionné Zegras, au site sportif The Athletic, mardi. J’ai trouvé ça étrange qu’il essaie de – je ne veux pas dire le rabaisser -, mais j'ai l’impression que ça a apporté tellement de bénéfices au jeu.»

Le jeune attaquant des Ducks d’Anaheim souhaite plutôt avoir une influence sur les jeunes sportifs comme ses héros l’ont fait lorsqu’il les regardait à la télévision.

«Patrick Kane faisait des «spin-o-rama» et plusieurs joueurs effectuaient de belles manœuvres, a poursuivi Zegras. Je m’identifiais davantage à cet aspect du jeu.»

La semaine dernière, Tortorella avait commenté sur les ondes de ESPN que ce genre de manœuvre n’était pas appropriée et que le vieux style de hockey avec lequel il a été éduqué ne l’aurait pas pardonné.

«Je n’essaie pas de passer pour un idiot, avait déclaré Tortorella, vendredi. Je ne suis simplement pas certain que c’est si bon pour le jeu. Si vous faisiez ça dans les années 2000 ou 1990, vous vous feriez arracher la tête. C’est beau à voir et tout, mais je ne suis pas certain du bénéfice que ça apporte au jeu et c’est ma conviction.»

«J’imagine que c’est une de ces situations où il a droit à son opinion. On doit simplement vivre avec», a répliqué la jeune vedette des Ducks.