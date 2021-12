Un appel aux recrues amène sept nouveaux pompiers à Nicolet

Malgré la pénurie de main-d’œuvre, la Ville de Nicolet est parvenue à recruter sept nouveaux pompiers pour combler en partie ses effectifs, à la suite d’une sortie médiatique du chef du service d’incendie, qui espérait recruter rapidement des candidats.

Parmi les recrues, on compte deux personnes qui ont déjà leur diplôme de pompier et qui ont choisi de venir travailler à Nicolet après avoir vu la nouvelle à TVA Nouvelles.

L'un a abandonné sa résidence et son emploi à Repentigny pour déménager à Nicolet, même s'il s'agit d'un poste de pompier à temps partiel. «J'ai fait le processus pour me trouver un emploi ici, vu que je suis pompier à temps partiel, et aussi un logement», a expliqué Jayson Nadon.

Celui-ci rêvait d'être pompier depuis l'âge de cinq ans et il semble avoir bien aimé son baptême du feu il y a un mois. «J'ai tripé. J'ai défoncé des plafonds. J'ai arraché de la tôle sur le toit. J'ai arrosé au canon. Je suis entré dans la chaleur intense», a-t-il raconté.

Une autre recrue de Shawinigan a aussi choisi de déménager à Nicolet. «C'est le choix que j'avais à faire. C'était "est-ce que je prends le poste?" Je vais déménager. Je fais ce changement-là dans ma vie. J'en ai parlé à ma conjointe et tout était correct», a relaté Olivier Charron.

Le chef des pompiers de Nicolet estime avoir été très chanceux parce qu'il est difficile de recruter des pompiers à temps partiel, compte tenu de la longue formation qui leur est imposée.

«On ne pouvait pas demander mieux que d'avoir aussi des pompiers formés qui osent déménager chez nous à Nicolet», s’est réjoui Martin Provencher. Il restera tout de même à dénicher trois autres candidats afin de porter les effectifs à 44 membres.