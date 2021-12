Un mort et deux blessés graves dans un grave accident en Outaouais

Une personne est morte et deux autres ont été gravement blessées, mardi en fin d’avant-midi, lors d’une violente collision frontale survenue à Notre-Dame-de-la-Salette, au nord de Gatineau, en Outaouais.

L’accident impliquant deux véhicules s’est produit un peu avant 11h30, sur la route 309.

En début d’après-midi, les autorités ont confirmé le décès de l’un des occupants, ajoutant qu’on «craint pour la vie» de deux autres personnes.

Une portion de la route 309 a été complètement fermée à la circulation dans le secteur, afin de permettre aux enquêteurs d’établir la cause et les circonstances du drame.