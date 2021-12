CHÈVREFILS, Gilles



À Verdun, le 9 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé Monsieur Gilles Chèvrefils, époux de feu Mme Thérèse Allard.Il laisse dans le deuil ses enfants Benoît (Maria) et Yvon (Danielle), ses petits-enfants Normand (Amélie), Christian (Jennifer), Carolynn (Jonathan) et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Mégane, Mélodie, Annabelle et Eithan, ses frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement Champlain et tout particulièrement le Dr Robert Marchand pour leur soutien et les bons soins prodigués.La dépouille sera incinérée et les cendres seront déposées à une date ultérieure.