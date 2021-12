100 milliards de plus en taxes et impôts

Oh surprise ! Le gouvernement de Justin Trudeau a beau dépenser davantage, il va malgré cela réussir à boucler les six exercices financiers allant de 2020-21 à celui de 2025-26 avec des déficits inférieurs à ce qu’il avait prévu lors du budget de mars 2021.

Pas de farce, dans sa mise à jour économique et budgétaire d’hier, la ministre des Finances Chrystia Freeland nous annonce des dépenses supplémentaires de 67,4 milliards $ pour ces six exercices financiers.

Mais... comme les entrées de revenus sont tellement supérieures à ses prévisions budgétaires de mars dernier, la ministre nous présente finalement une importante diminution des soldes budgétaires de 59 milliards $ pour ces six exercices, à comparer à ses prévisions de mars 2021.

À combien s’élèvent les revenus supplémentaires ? Pour les six exercices en question, on parle d’environ 108 milliards de dollars de plus qu’on vient chercher dans les poches des contribuables, soit :

Impôt sur le revenu des particuliers et sociétés : 76,3 milliards $

Taxes et droits d’accise : 15 milliards $

Tarification de la pollution : 13,1 milliards $

Cotisations d’assurance-emploi : 4,2 milliards $

Cette hausse-surprise des revenus du fédéral est attribuable à une croissance économique plus forte que prévu lors du budget de mars dernier.

À ces recettes additionnelles d’une centaine de milliards de dollars, le gouvernement Trudeau a pu « économiser » lors des deux derniers exercices sur les « charges de programmes directes » qu’il avait budgétées en mars dernier.

Pas d’équilibre en vue

Les contribuables canadiens ont beau payer davantage d’impôts et de taxes au gouvernement fédéral, on est loin du rééquilibre des finances fédérales.

De l’exercice financier 2020-21 à celui de 2025-26, c’est 626 milliards de dollars de déficit que le gouvernement fédéral va devoir transférer sur la dette fédérale.

Bien sûr, à elle seule, l’année 2020-21 accapare un peu plus de la moitié des déficits prévus d’ici 2025-26, et ce, en raison des coûteux programmes de lutte à la COVID-19 mis en place par le gouvernement Trudeau pour aider les victimes (particuliers et entreprises) de la pandémie du coronavirus. Le déficit s’élève à 327,7 milliards $ en 2020-21.

L’actuelle année financière (2021-22) va afficher elle aussi un déficit hors normes à cause des mesures spéciales visant à lutter contre les autres vagues de COVID-19 qui frappent le monde entier. Déficit anticipé : 144,5 milliards $.

Courage ! Selon les nouvelles prévisions budgétaires de la ministre Freeland, le déficit annuel passera de 58 milliards l’an prochain à quelque 23 milliards en 2025-26.

Comme vous pouvez voir, on est encore loin du retour à l’équilibre.

Explosion de la dette fédérale

En raison des lourds déficits occasionnés par les coûteuses (mais néanmoins nécessaires) mesures du vaste programme fédéral de lutte financière à la COVID-19, la dette fédérale a littéralement explosé au cours des dernières années.

La ministre des Finances Chrystia Freeland prévoit que la dette fédérale atteindra l’an prochain le seuil des 1250 milliards $, en hausse de 82,5 % par rapport à l’année 2018.

Il s’agit d’un spectaculaire bond d’endettement fédéral de 565 milliards de dollars en l’espace de quatre ans. Quand les taux d’intérêt vont grimper, ça va nous coûter toute une beurrée de milliards $ de plus en frais d’intérêt.

Pas de doute évidemment que l’état des finances fédérales s’est détérioré depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus.

Alors que le ratio dette fédérale/PIB s’élevait en 2018-19 à 30,9 % du PIB du Canada, ledit ratio va atteindre les 47,3 % du PIB lors du prochain exercice financier.

Il n’y a pas de quoi paniquer, le Canada restant le pays le moins endetté du G7.