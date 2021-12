LAROCHELLE, Dr Rémi



À Montréal, le 7 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédé Dr Rémi Larochelle. Il était natif de Ste-Marie-de-Beauce.Diplômé en médecine de l'université Laval en 1949, il obtient sa spécialité en 1959. Chirurgien en obstétrique et gynécologie, il travaille pendant 37 ans à l'hôpital Santa-Cabrini avant de prendre sa retraite au milieu des années 90. Il était l'époux de Nöella Casault, décédée en 1994, et le conjoint des 23 dernières années de Jeannine Grégoire.Outre celle-ci, il laisse dans le deuil ses trois filles, Paule (Raymond), Christine (Pierre), Francine (Roger), ses petits-enfants Paul (Marianne), Jérémie, Charles-Étienne, Audrée-Anne, son arrière-petite-fille Adélaïde.Parents et amis sont invités à rencontrer la famille le lundi 20 décembre de 13h à 16h au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Santa-Cabrini.