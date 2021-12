DESROCHERS, Thérèse



À Terrebonne, le 12 décembre 2021, à l'âge de 93 ans est décédée madame Thérèse Desrochers, veuve de monsieur Fernand "Pit" Blain.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Sylvie), Manon (Pierre) et Pierre (Johanne), ses petits-enfants Yannick, François, Roxanne, Judith, Francis et leurs conjoints(es), ses cinq arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en respectant les mesures sanitaires de 50 personnes maximum à la fois au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1www.cfdt.camercredi le 22 décembre de 13 à 16 heures suivi des funérailles à 16 heures en la chapelle du complexe.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation québecoise du cancer.