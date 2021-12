POISSON, Germaine



À Montréal, le vendredi 10 décembre 2021 est décédée, à l'âge de 90 ans, Madame Germaine Poisson.Elle laisse dans le deuil ses filles Graziella, Rossana (Alain), Maria, ses petits-enfants Anabelle, Sophie, Elise, François, Alex, Julien et William et arrière-petits-enfants Léa, Camille, Albert et Rosalie ainsi que sa soeur Rosanne, ses frères Émilien et Jean-Louis, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à l'église Marie-Reine-des-Coeurs au 5905, rue Turenne, Montréal (Québec) H1M 1N4, le mercredi 22 décembre 2021 dès 10h. Les funérailles auront lieu à 11h00 ce même jour, au même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à Parkinson Québec seraient appréciés.