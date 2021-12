CARON, Denise, s.s.a.



Soeur M.-Céline-de-Lisieux, s.s.a.





À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 12 décembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée soeur Denise Caron, s.s.a. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu Jean-Baptiste Caron et de feu Clara Bonneville.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, son frère et ses soeurs, Jean-Claude, Yolande, Gisèle, Céline, plusieurs neveux et nièces et de nombreux ami.es.Compte tenu des directives de la santé publique, des funérailles auront lieu à lasur invitation seulement, le mercredi 15 décembre 2021 à 13h30.Prière de ne pas envoyer de fleurs.