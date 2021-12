GRATTON, Gilles



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Gilles Gratton, à Châteauguay, le 13 décembre 2021, à l'âge de 90 ans. Il rejoint son épouse Mme Réjeanne Lafrenière.Il laisse dans le deuil ses enfants Chantal (Philippe) et Yves (Julie), ses petits-enfants Isabelle, Anne-Marie, Olivier, Audrey, Catherine, Julien et Marilyne, ses arrière-petits-enfants Zack, Laurie et Charles-Olivier, Gabriel et Rachel, ses frères et soeurs André, Suzanne, Monique et Rita, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 19 décembre entre 14h et 17h, suivi de la cérémonie commémorative en la chapelle du complexe.En guise de témoignage, un don à la Fondation Anna Laberge serait apprécié.