5 bonnes raisons de vous installer à Trois-Rivières

Vous rêvez d’une qualité de vie supérieure et d’un environnement stimulant où vous pourrez conjuguer aisément travail et vie familiale? Trois-Rivières possède tous les attraits d’une grande ville, en plus d’un accès favorable à la propriété et à de nombreux services!

Pour plusieurs, la pandémie nous a forcés à reconsidérer nos choix de vie et à explorer de nouvelles avenues afin de mieux nous épanouir. Bercée par le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice, Trois-Rivières est une ville dynamique qui a beaucoup à offrir!

Voici 5 bonnes raisons de considérer cette ville pour travailler et réaliser les projets de vie qui vous tiennent à cœur.

1. Des emplois stimulants

Dominic Grimard

Que vous songiez à une carrière en santé, en éducation, en tourisme, dans l’industrie des technologies vertes ou dans le secteur industriel, les possibilités d’emploi sont multiples.

Au cours des cinq dernières années, la capitale de la Mauricie a observé une recrudescence de l’entrepreneuriat. Innovation et Développement économique Trois-Rivières offre d’ailleurs un service d’accompagnement aux entreprises en démarrage.

2. L’accès à la propriété

Étienne Boisvert

Saviez-vous que le prix médian d’une maison unifamiliale à Trois-Rivières est de 212 900 $? C’est 236 100 $ de moins qu’à Montréal, ce qui a tout pour séduire les familles!

La ville affiche également la meilleure croissance de la construction au Québec, principalement pour les mises en chantier de maisons unifamiliales.

D’ailleurs, la grande accessibilité des propriétés dans la région de la Mauricie semble avoir attiré plusieurs télétravailleurs depuis le début de la pandémie. C’est peut-être un signe que c’est maintenant à votre tour de faire le grand saut!

3. La diversité des activités

La Boite Ronde

Trois-Rivières est reconnue pour son dynamisme et sa vie culturelle. Chaque année, elle accueille de grands événements comme le Grand Prix de Trois-Rivières, le Festival international de la poésie et le FestiVoix. C’est sans oublier l’Amphithéâtre Cogeco, sa magnifique salle de spectacle inaugurée en 2015, qui présente de grandes productions telles que celles du Cirque du Soleil.

Le Vieux-Trois-Rivières est également une destination incontournable pour la population et les visiteurs des quatre coins du monde. Plusieurs édifices témoignent du riche passé de la ville et une multitude de restaurants, bars et cafés apportent une belle énergie au secteur.

4. La proximité de la nature

Mathieu Dupuis

Les adeptes de quiétude y trouveront également leur compte, puisque la région de la Mauricie offre un accès privilégié à la nature.

Bordée par le fleuve, la rivière et la forêt, Trois-Rivières favorise la pratique d’activités nautiques et sportives comme le voilier, le kayak, le ski de fond ou alpin, la raquette, le vélo et la randonnée.

5. L’économie de temps

Étienne Boisvert

Peu importe le quartier où vous déciderez de vous établir, vous serez à environ 15 minutes de tous les services.

Entre la maison et le travail, le centre-ville, le bord du fleuve, l’école et la garderie des enfants, les centres hospitaliers ainsi que les sites de plein air, vous êtes toujours à une distance raisonnable, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à vos activités sociales et à votre vie familiale.

Vous êtes séduit par l’idée de déménager à Trois-Rivières et par la qualité de vie que cette ville offre? Visitez Travailler à Trois-Rivières afin d’entamer une recherche d’emploi et de découvrir tous les avantages de choisir la capitale de la Mauricie!