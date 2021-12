BÉLEC, Frank, p.m.é.



M. l'abbé Frank Bélec, prêtre de la Société des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 12 décembre 2021, à l'âge de 84 ans.Né à Montréal le 5 décembre 1937, il était le fils de Harris Bélec et d'Azilda Anglehart. Il a fait ses études secondaires à l'Académie St-Léon-de-Westmount et au Séminaire Marie-Réparatrice de Montréal, puis ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau, Laval. Ordonné prêtre le 23 décembre 1962, il est parti le 17 septembre 1963 pour le Chili, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 2014.Au Canada, il fut directeur des études à Pont-Viau (1969-71), professeur à l'Université de Montréal (1970-71) et rédacteur de la Revue Missions Étrangères (1986-89). Au moment de son décès, il vivait retraité à la Maison centrale.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, sa soeur Thérèse (Bertrand Forgues) ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la:DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES180, PLACE JUGE-DESNOYERSLAVAL (PONT-VIAU), H7G 1A4vendredi le 17 décembre 2021, à 19h00. Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu samedi le 18 décembre à 9h30, suivies du dépôt de son urne dans le columbarium.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.Courriel : smepq@smelaval.org;Web : https://www.smelaval.orgVeuillez prendre note que la preuve vaccinale avec code QR est requise pour entrer à la Maison centrale de la Société des Missions-Étrangères.