ROBERT, France



À Laval, le 9 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée France Robert, épouse de Marcel Prévost.Elle laisse également dans le deuil ses enfants Jean-Philippe Prévost-Robert, Pierre-Alexandre Prévost-Robert et ses petits-enfants Camille, Julien et Félix ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera pour un dernier hommage le samedi 18 décembre 2021 de 13h à 17h00 au Mausolée Saint-Martin, salle du 4e étage (situé à l'arrière du complexe) :Une célébration aura lieu le jour même à 17h00.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.