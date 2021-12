DUQUETTE, Gaston



Au CHRDL de Joliette, le 14 octobre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gaston Duquette, demeurant à St-Liguori, autrefois de Ste-Julienne. Il était le fils de feu René Duquette et de feu Marie-Ange St-Jean, et le frère de feu Marie-Reine.Le défunt laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Camille (Evelyne Plourde), Lise (des Soeurs Sainte-Anne), Thérèse, Arthur (Claudette Boissonneault), Nicole, Bernard (Ginette Leduc), Jean-Guy (Françoise Aubin), Chantal (Daniel Mirandette), Paul, André (Monique Latendresse) et Johanne, de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances samedi le 18 décembre à 13 h suivi de la liturgie à 16 h à la résidence de la :2545, RUE EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNEVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.Afin de respecter les normes de la Santé Publique qui seront mise en place; lavage de mains, roulement de 50 personnes à la fois, distanciation sociale, couvre-visage obligatoire.Gaston Pothel 450-839-3450