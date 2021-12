Avec l’aide de Valérie Plante

Stephen Bronfman, Pierre Boivin et d’autres membres du groupe Baseball Montréal ont rencontré hier la mairesse Valérie Plante et des dirigeants de la ville. Les deux parties ont déclaré que la réunion avait été positive.

C’est la nouvelle brute. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le sérieux de Mme Plante quand elle s’est adressée aux médias, était une bonne nouvelle en soi. Elle affiche trop souvent un sourire agaçant, mais on n’est pas mairesse réélue de Montréal si on n’a pas une tête solide quand les choses deviennent sérieuses.

Le projet bouclé à 70 % à peu près qu’on a présenté à Mme Plante répond vraisemblablement aux plans directeurs qu’elle a pour la Ville. Revamper la catastrophe sociale qu’est Griffintown, développer ce secteur jusqu’au pont Champlain et les studios MELS et attacher ce nouveau grand quartier moderne, avec des parcs, des commerces, un stade de baseball et des centaines de logements sociaux et familiaux à un centre-ville à distance de marche.

LA CRÉDIBILITÉ DE LA MAIRESSE

Montréal ne sera pas le promoteur du projet et c’est très bien ainsi. Mais si Baseball Montréal veut compléter son projet, l’appui d’une mairesse dont la crédibilité comme politicienne à tendance communautaire est très forte, sera d’une importance capitale.

Si Valérie Plante embarque dans ce projet présenté par Stephen Bronfman et son groupe, elle le fera librement. Elle et son parti ne doivent rien à Bronfman. Il n’y a pas de services rendus, rien. Le signal envoyé aux citoyens et autres politiciens sera puissant.

Il y a encore beaucoup de travail pour le groupe. Il ne faut pas oublier que la partie principale se joue à Tampa où la mairesse s’est montrée coopérative cette semaine envers Stu Sternberg, le propriétaire des Rays.

Il y a en plus le dossier d’une station du REM (Réseau express métropolitain) à régler. Et ce n’est pas Montréal qui peut le faire.

LE FAMEUX 20-20-20

Ceux qui connaissent un peu le projet global présenté sont rassurés par sa composition. Les promoteurs immobiliers en arrachent généralement avec le fameux 20-20-20 imposé par la métropole.

Le projet de Baseball Montréal atteint ces objectifs : 20 % de logements sociaux, 20 % de logements familiaux comptant au moins deux chambres et 20 % de logements à prix « raisonnables ».

On veut corriger l’embourgeoisement de ce qui sera un vaste pan de Montréal.

Le stade de baseball est important dans tout le projet parce qu’il va servir de multiplicateur. Il permet de ramener Montréal dans le baseball majeur, il va attirer des centaines de milliers de visiteurs dans le nouveau quartier, il va créer plusieurs centaines d’emplois permettant de compléter une paye décente, et surtout, ce sera un équipement qui servira Montréal dans bien d’autres aspects de la vie d’une cité que le baseball.

Et puis, qu’est-ce que Stephen Bronfman irait faire là-dedans s’il n’y avait pas son amour immodéré de Montréal et du baseball ?

LA CLARTÉ

Valérie Plante a demandé à Stephen Bronfman d’expliquer davantage aux citoyens l’ampleur et la pensée de ce projet immense. Ça devrait se faire quelque part fin février, début mars.

Si Geoff Molson a caché à Marc Bergevin qu’il était congédié tant qu’il n’avait pas fait signer un contrat à Jeff Gorton, les gens comprendront qu’on ne dévoilera pas plans, maquettes et modes de financement tant que les ficelles ne seront pas toutes attachées.

Il reste beaucoup de travail. Beaucoup de croûtes à manger. Si le projet fonctionne, il faut réaliser que Baseball Montréal et la Ville relanceraient un quartier industriel abandonné pour en faire un quartier de vie vibrant et vert. À deux pas du centre-ville.

Qui donc a les moyens de cracher sur ces efforts ?