Biden au Kentucky, frappé par des tornades dévastatrices

Joe Biden est arrivé mercredi dans le Kentucky porteur d’un message de rassemblement et de mobilisation en faveur de cet État rural et conservateur, qui vient de subir des tempêtes dévastatrices.

• À lire aussi: Trois jours après des tornades historiques aux États-Unis, le bilan s'élève à au moins 88 morts

• À lire aussi: La solidarité s'organise à Mayfield après la tornade meurtrière

La visite du président prévoit le survol d’une zone ravagée puis la visite de deux localités parmi les plus touchées de cet État du sud-est : Mayfield et Dawson Springs, une ville détruite à 75 %.

Au centre-ville de Mayfield, avant que le convoi présidentiel n’arrive, Bryan Wilson mesure les dégâts dans ce qui reste de son bureau d’avocat. Il fouille, espérant sauver des documents, des registres, des ordinateurs.

Ses yeux s’embuent lorsqu’il dit à l’AFP : « C’est très important que (le président) vienne. Cela montre qu’il y a encore à Washington des gens qui s’intéressent à l’Amérique rurale ».

AFP

Et d’évoquer « l’incroyable » élan de solidarité autour des sinistrés, alors qu’autour de lui des ouvriers et des bénévoles s’activent pour déblayer gravats et débris, au milieu des grondements des engins de chantier.

« Ce n’est pas une question de républicain, de démocrate, d’indépendant » dit l’avocat, reprenant un argumentaire cher à Joe Biden, qui se veut un président rassembleur, au-delà de clivages partisans pourtant exacerbés dans l’Amérique d’aujourd’hui.

Même tonalité chez Brad Mills, orthodontiste de 63 ans, venu avec son fils évaluer les dégâts dans le cabinet construit par son grand-père dans le centre de Mayfield.

« Nous sommes divisés sur tant de sujets, mais ici, nous pouvons trouver un terrain d’entente », dit-il, en référence au climat politique particulièrement aigre aux États-Unis.

AFP

AFP

Son message au président ? « Accélérer l’aide financière. Mettre les clivages partisans de côté. Huiler les rouages (...) Alléger la bureaucratie. »

Dans le Kentucky, le passage vendredi soir de ces tornades à l’ampleur historique a fait au moins 74 morts.

« Aussi longtemps que nécessaire »

Joe Biden a promis toute l’aide des autorités fédérales : « Nous serons sur place aussi longtemps que ce sera nécessaire pour aider », a-t-il dit lundi dans le Bureau ovale, après une réunion consacrée au phénomène météorologique exceptionnel qui a aussi fait au moins 14 victimes dans le Tennessee, l’Illinois, le Missouri et l’Arkansas.

AFP

« Voilà ce que l’administration (fédérale) a fait savoir à tous les gouverneurs : ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin », ils l’auront, a encore dit le président.

Joe Biden ne se rend pas en terre conquise, politiquement parlant : si le Kentucky a un gouverneur démocrate, l’État a donné une très large majorité au républicain Donald Trump lors de l’élection de 2020.

Le président américain a pris soin avant son départ de ne pas politiser la visite.

« Le président voit les gens à travers la tragédie qu’ils vivent -la douleur d’avoir perdu des proches, d’avoir perdu leur maison. (...) Il les voit comme des êtres humains, pas comme des personnes ayant des attaches partisanes », a dit mardi sa porte-parole Jen Psaki.

Le démocrate devrait donc rester dans un registre qu’il connaît bien : celui du réconfort et de la compassion.

Le président américain a perdu sa première épouse et une fille encore bébé dans un accident de voiture, puis a pleuré la mort de son fils aîné emporté par un cancer à l’âge adulte. Il dit avoir puisé dans ces deuils une capacité d’écoute et une empathie particulières.

Joe Biden a évoqué avec de grandes précautions un lien entre ces tornades et le changement climatique, alors qu’en septembre, en constatant les ravages de la tempête Ida à New York et dans le New Jersey, il avait parlé d’« alerte rouge » climatique, et saisi l’occasion de vanter ses grands projets d’investissement.

« Nous devons être très prudents. Nous ne pouvons pas dire avec une certitude absolue que c’est lié au changement climatique », a-t-il dit lundi, qualifiant seulement les tempêtes du vendredi précédent d’« inhabituelles ».

À voir aussi