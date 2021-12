BRISEBOIS, Rolland



Au CHSLD St-Antoine-de-Padoue de St-Lin-Laurentides, le 10 décembre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Rolland Brisebois, époux de feu Mme Yvette Venne, demeurant à St-Lin-Laurentides.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants : feu Luc, Yves, Jocelyne (Michel) et Michel (Sylvie), ses petits-enfants : Pascal, Jérémie, Benjamin, Antonin, Maxime, Alexis, ses arrière-petites-filles : Mélyna et Mahély, sa belle-soeur Claire, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Rolland Brisebois sera exposé le vendredi 17 décembre 2021 de 10h à 14h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.1008 ST-ISIDOREST-LIN-LAURENTIDES, J5M 2V5www.residencelegare.comLes funérailles seront célébrées le vendredi 17 décembre 2021 à 14h en l'église paroissiale de St-Lin-Laurentides. Inhumation au Cimetière de St-Lin-Laurentides.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres, du lavage de mains à l'entrée et du port du masque obligatoire.Le nombre maximum de personnes est de 50 participants à la fois, en rotation, par cérémonie funéraire (excluant les travailleurs de l'entreprise de services funéraires).