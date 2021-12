VERMETTE, Paul-Émile "Paulo"



À Saint-Augustin, Mirabel, le 11 décembre 2021 à l'âge de 72 ans est décédé M. Paul-Émile "Paulo" Vermette.Il laisse dans le deuil ses filles : Isabelle (Steven) et Nathalie (Stéphane), son petit-fils David, ses frères et soeurs : André, Céline, Madeleine, Jeannine, Huguette, Robert, feu Jean-Claude, Normand, Réjean, Guy, Léopold, Lucie et Jocelyne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 décembre à compter de 9h30 aux :SAINT-AUGUSTIN, MIRABEL450-473-5934Les funérailles suivront à 13h30 à l'église de Saint-Augustin et de là au cimetière de St-Lin.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.