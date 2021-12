COVID-19: situation inquiétante en Estrie

Alors que le nombre de cas de COVID-19 demeure stable en Estrie, avec une moyenne de 157 nouveaux cas par jour depuis lundi, le nombre d’hospitalisations, lui, commence à inquiéter.

Dans les deux dernières semaines, le nombre de patients hospitalisés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS a presque triplé, passant de 12 à 34.

Ce n’est rien si l’on compare ces chiffres à ceux que l’on enregistrait il y a un an, alors que l’on comptait 90 patients hospitalisés dans les 100 lits dédiés à la COVID-19.

Mais pour l’intensiviste et pneumologue au CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dr Yannick Poulin, c’est le manque de ressources humaines qui rend la situation plus difficile qu’il y a un an.

«On a des lits fermés parce qu’on manque de monde, le monde est fatigué et à bout, donc on ne pourra pas les ouvrir. On a six lits de fermés aux soins intensifs malgré le fait que nos unités soient pleines», a avoué le Dr Poulin.

Des patients ont même dû être transférés vers d’autres unités de soins intensifs au Québec dans les derniers jours.

La COVID-19 pèse lourd sur tous les secteurs, pas uniquement sur les soins intensifs.

Le chef du département de médecine générale du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Dr Benoit Heppell, peut en témoigner. «On est cicatrisés de tout ce qui s’est passé il y a un an. Comparativement à mars 2020 où l’on a tout arrêté, on s’est préparés pour la COVID. Là, la vie a repris, on veut reprendre le retard chirurgical et il y a d’autres maladies qui sont encore là.»

Presque partout, il manque de personnel et celui en place est épuisé.

«Là, il faut se réinventer. Il faut se réinventer dans notre façon de gérer nos effectifs, il faut se réinventer dans les compétences que l’on donne aux gens, dans notre gestion, dans notre façon de donner les soins», a mentionné le Dr Heppell.

Parce que c’est comme si le personnel de la santé était en plein marathon depuis près de deux ans. Un marathon dont la ligne d’arrivée est constamment repoussée.