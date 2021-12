FRANCHINO, Patrick



À son domicile de Boisbriand, le 12 décembre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Patrick Franchino, époux bien-aimé de Mme Lyne Duhaime.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Cynthia et Cathy (Patrick), ses petits-enfants Daisy, Delio, Jazmine et Louis, ses soeurs Georgette (André) et Véronika (Julien), son frère Jack (Lise), ses neveux, nièces, autres parents, amis et collègues.La famille recevra les condoléances le lundi 20 décembre de 14h à 19h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 19h00 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.