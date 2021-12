ROCQUE MORIN, Françoise



À Montréal, le 11 décembre 2021, est décédée Françoise Morin, épouse de feu Victor Rocque.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel Rocque (Suzanne Delisle), sa fille Sylvie Rocque (Jacques Langevin), son petit-fils Félix-Étienne Rocque (Geneviève Verret-Daigneault), ses arrière-petits-enfants Mani, Siloé et Souki, sa soeur Lise (Roger Desrochers), ainsi que parents et amis.Françoise recevra vos derniers hommages le mardi 21 décembre 2021, entre 15h00 et 21h00, à la :Ainsi que lors de la cérémonie qui se tiendra le lendemain 22 décembre à 10h30, en l'église de la paroisse Saint-Laurent, 805, boul. Ste -Croix, Montréal (Ville Saint-Laurent). L'inhumation se déroulera au cimetière de ladite paroisse.Vous êtes priés de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt de faire don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, 4100, rue Molson, bureau 34, Montréal, Qc, H1Y 3N1.