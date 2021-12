Le calendrier complet du CF Montréal et de la MLS dévoilé

Les partisans du CF Montréal ont maintenant accès au calendrier de la 27e saison d’existence de la Major League Soccer (MLS) qui s’amorcera, pour la troupe de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy, avec une visite chez l’Orlando City SC, le 27 février.

Le circuit Garber a diffusé mercredi l’entièreté du calendrier 2022 et comme il avait été annoncé environ trois semaines auparavant, la campagne s’entamera le dernier samedi de février. Cependant, la formation montréalaise sera en action le lendemain pour ensuite retrouver ses partisans au Stade olympique le 5 mars en accueillant l’Union de Philadelphie.

Le premier duel du Bleu-Blanc-Noir au Stade Saputo aura quant à lui lieu en après-midi, le samedi 16 avril. Les Whitecaps de Vancouver, seule équipe canadienne ayant accédé aux éliminatoires en 2021, seront de passage pour l’occasion.

Les champions en titre de la Coupe MLS, le New York City FC, seront à Montréal le 30 juillet.

De nouvelles rencontres

Chaque club de la MLS disputera 34 rencontres au cours de la saison qui prendra fin le 9 octobre : ce jour-là, le CF Montréal visitera l’Inter Miami CF. À l’image des années précédentes, il jouera assez régulièrement à l’étranger durant les premières semaines. Ainsi, une séquence de quatre parties en sol ennemi – notamment une chez le NYCFC pour commencer cette série – est prévue du 12 mars au 9 avril.

Par ailleurs, du 22 mai au 25 juin, la formation québécoise jouera quatre fois de suite au Stade Saputo. Au cours de cette série, il y aura les premières présences à vie du Austin FC et du Charlotte FC dans la métropole québécoise.

L’équipe d’expansion de la Caroline du Nord, qui intégrera l’Association de l’Est, amorcera son parcours en MLS le 26 février, contre le D.C. United. On attend 74 000 partisans pour l’événement, ce qui établirait un nouveau record de la ligue en termes d’assistance.

Deux rencontres contre les rivaux

Pour ce qui est des rendez-vous avec le Toronto FC, ils sont fixés au 16 juillet et au 4 septembre, respectivement à Montréal et au BMO Field. Contrairement à 2021, davantage de matchs contre des clubs de l’Ouest sont à l’horaire. Cette année, le CF avait disputé seulement deux parties face à des rivaux de cette association, mais cette fois, il en totalisera six.

Après les derniers matchs de la campagne régulière prévus le 9 octobre, la MLS tiendra son calendrier éliminatoire de trois semaines, qui culminera avec la finale de la coupe, le 5 novembre. Deux semaines plus tard s’amorcera la Coupe du monde de la FIFA, au Qatar.

Une autre date à retenir est celle du match des étoiles, le 10 août, qui sera tenu à l’Allianz Field, domicile du Minnesota United SC.

Tous les duels du CF Montréal seront diffusés sur l’une des antennes de TVA Sports.

