Retour du baseball à Montréal: le clan Bronfman avance vers son but

Le patron de Stingray, Eric Boyko, qui fait partie d’un groupe de grandes fortunes qui travaillent au retour des Expos, s’est montré positif après la rencontre du financier Stephen Bronfman et la mairesse Valérie Plante.

« Je n’ai pas eu le temps de parler à personne. Mais je pense que Stephen avait l’air positif. Je trouve qu’il en parlait avec émotion. Ce n’est pas juste un projet financier, c’est un projet de passion », a souligné M. Boyko, en entrevue avec Le Journal.

Selon lui, c’est de cette façon que le groupe pourra vendre l’idée du retour d’une équipe professionnelle de baseball et la construction d’un stade au bassin Peel, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

Stephen Bronfman enthousiaste

« Les Québécois, on le sait tous, on est des passionnés. Je pense que Stephen a bien dit cela, on fait tomber les embûches, moi je suis toujours impressionné par sa persévérance. C’est lui le capitaine du bateau », a souligné M. Boyko.

Photo d'archives, Chantal Poirier Eric Boyko, PDG de Stingray et partenaire du Groupe Baseball Montréal

Le Groupe Baseball Montréal qui tente de ramener les Expos dans la métropole est mené par le patron de la firme Claridge, Stephen Bronfman, et son vice-président, Pierre Boivin, ancien président du Canadien de Montréal.

« La vérité, c’est qu’on est chanceux aussi d’avoir Pierre Boivin. C’est une personne d’expérience, pensez-y, c’est une sommité au Canada concernant le sport professionnel », a estimé M. Boyko.

Ce dernier a affirmé ne pas avoir toutes les informations découlant de la rencontre, mais affirme que le groupe va sûrement se rencontrer bientôt, comme à l’habitude.

« Avant le projet des Expos, on se connaissait. C’est sûr que Claridge est investisseur dans Stingray. Moi, je fais des projets philanthropiques avec Claridge. On a une relation, on se parle beaucoup », a expliqué le dirigeant.

Le fondateur de Couche-Tard, Alain Bouchard, le patron de Garda, Stéphan Crétier, et l’homme d’affaires Mitch Garber font aussi partie de ce groupe sélect et pourraient devenir actionnaires d’une future équipe en garde partagée avec Tampa.

Plus tôt dans la journée, M. Bronfman avait montré son assurance à l’issue de sa rencontre avec la première élue de Montréal.

« Ce n’est pas juste un stade de baseball, c’est un centre communautaire pour Montréal. Ça va être actif 12 mois par année, on parle de quelque chose de magnifique qui manque à Montréal, ça va apporter un plus à notre ville qu’on aime tellement », a-t-il souligné.

Plante prudente

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est toutefois montrée plus modérée en affirmant que « Montréal ne sera pas promoteur du retour du baseball ».

« Il n’y aura pas d’argent public des Montréalais et des Montréalaises dans la construction d’un stade », a-t-elle réitéré en point de presse.

Selon elle, la prochaine étape appartient au groupe d’hommes d’affaires qui doit faire une mise à jour à la population afin de détailler le projet.

Par ailleurs, M. Boyko a réfuté les rumeurs selon lesquelles l’ancien maire de Montréal Denis Coderre ait été embauché à nouveau par Stingray.

« À cause de la situation du baseball, on a décidé qu’il ne travaillerait pas pour Stingray. Tant que le projet ne sera pas réglé, que ça prenne trois mois, six mois, un an, deux ans. On ne peut avoir une relation en raison du côté perception », a souligné M. Boyko.

Ne pas déranger

De son propre aveu, les promoteurs « ne veulent pas déranger l’administration présente ».

« Il est un excellent entremetteur d’affaires international. Et même s’il travaillait pour nous à l’extérieur du pays, ça mélangerait les cartes », a estimé M. Boyko.

Il affirme avoir eu des discussions avec M. Coderre depuis sa défaite contre Valérie Plante, mais il n’a jamais été question de son retour dans l’entreprise.

