Le médecin de TikTok la convainc de se faire vacciner

Une récalcitrante vis-à-vis de la vaccination contre la COVID-19 s’est finalement laissée convaincre de retrousser sa manche, mardi, grâce aux arguments du médecin de TikTok, Mathieu Nadeau-Vallée.

En entrevue avec Sophie Durocher à QUB Radio mardi, Lise Miville s’est présentée comme la voix des personnes qui n’osent pas se faire vacciner non pas par complotisme, mais plutôt par crainte. En dilemme depuis l’été, elle craignait autant le vaccin que la COVID-19, mais ne savait pas à qui s’adresser pour obtenir l’information dont elle avait besoin.

Désirant comprendre comment le vaccin a été créé, Mme Miville a été influencée plusieurs fois par la désinformation qui circule sur internet. Puis, elle est tombée sur les capsules du Dr Mathieu Nadeau-Vallée, alias Wal_Trudeau sur TikTok, qui expliquait pourquoi certaines informations étaient erronées.

Le docteur, utilisant les mêmes vidéos trouvées par Mme Miville, a rapidement gagné la confiance de cette dernière qui est allée écouter les balados qu’il réfère.

C’est ainsi que les balados du Dr Elie Haddad, chercheur en immunologie au CHU Sainte-Justine et professeur à l’Université de Montréal, ont permis à Lise Miville de comprendre le fonctionnement du vaccin et ses bienfaits. « Il expliquait d’une façon très vulgarisée l’ARN. Puis, quand j’ai eu fini d’écouter le balado, je me suis dit que j’avais enfin trouvé les bonnes personnes pour m’aider à comprendre et à me convaincre. J’ai appelé et j’ai pris mon rendez-vous. Maintenant, je peux vraiment y aller d’une façon confiante. »

Les non-vaccinés tous dans le même bateau

Bien sûr, la question de la vaccination a créé une division importante au sein de la population. Pour Lise Miville, il a été difficile que tous les non-vaccinés soient considérés comme des complotistes. « J’avais peur de dire que je n’étais pas vaccinée. C’était rendu que je ne le disais pas parce que j’allais me sentir jugée », ajoute-t-elle.

Pour elle, les informations données par les médias et le gouvernement n’étaient pas suffisantes. De plus, l’instauration du passeport vaccinal n’a pas suffi pour la convaincre puisque ça ne lui enlevait pas ses craintes par rapport aux effets secondaires du vaccin. Elle a été convaincue lorsqu’elle a vu que plusieurs scientifiques confirmaient et expliquaient les bienfaits du vaccin.

Lise Miville a obtenu sa première dose du vaccin mardi après-midi et compte recevoir la deuxième dose lorsqu’elle le pourra, dans quelques semaines.

