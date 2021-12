Le théâtre La Tulipe est là pour rester, réitère le maire du Plateau

Le théâtre La Tulipe est là pour rester, a réitéré mercredi le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au lendemain d’un appel à l’aide de La Tribu qui craint de devoir fermer cette salle mythique de Montréal.

«C’est une institution culturelle importante, on en reconnaît la valeur, et on veut s’assurer qu’il reste dans Le Plateau», a souligné M. Rabouin, au cours d’un point de presse impromptu. Il a également expliqué que la Ville a «entrepris des démarches administratives pour corriger la situation».

Mardi soir, la compagnie La Tribu, propriétaire des lieux, a lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux, se disant menacée de fermeture.

«Après avoir dépensé une fortune en honoraires de toutes sortes pour se défendre et suite à des douzaines de visites de policiers, certaines accompagnées de menaces et de contraventions, nous sommes à bout de force et de ressources», expliquait La Tribu dans son message.

En 2016, un propriétaire a acquis un ancien espace d’entreposage adjacent à la salle de spectacle et l’a transformé en un espace résidentiel, après avoir obtenu un permis de la Ville. Depuis, il multiplie les plaintes pour bruit excessif.

«Le permis lui a été octroyé par l’arrondissement, par erreur», a reconnu M. Rabouin en expliquant avoir été alerté de cette situation l’été dernier, alors que le conflit entre les deux voisins faisait rage. «On fait des démarches auprès du propriétaire pour faire appliquer notre règlement, et lui les conteste. On est dans un litige qui va se régler dans les prochains jours».

Le dossier sera en cour la semaine prochaine, alors que La Tulipe fait face à une demande d’injonction, qui pourrait mener à la fermeture des lieux.

L’opposition demande une action concrète

De son côté, l’opposition officielle s’est dite préoccupée par l’erreur commise, et juge que la déclaration de M. Rabouin n’est pas satisfaisante.

«D’un côté, la Ville affirme que l’établissement est là pour rester, mais d’un autre côté, il aura fallu que l’équipe de La Tribu sorte publiquement pour tenter de mettre fin à ce cauchemar», a constaté Serge Sasseville, porte-parole de l’opposition officielle en matière de culture et de patrimoine.

Il demande que l’administration Plante agisse concrètement et dès maintenant afin de réparer l’erreur qu’elle commise, afin d’assurer la pérennité du théâtre La Tulipe, un immeuble classé patrimonial.