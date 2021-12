Le vrai rôle d’un médecin de famille

J’aimerais porter à votre attention une situation qui pourrait toucher plusieurs personnes de 75 ans et plus. Le médecin de famille avec qui j’avais un suivi depuis plus de vingt ans a pris sa retraite. Je le trouvais très professionnel, attentif, dévoué, et surtout d’une ponctualité exemplaire.

J’étais suivie aux deux ans pour une mammographie, puisque ma mère et deux de mes sœurs avaient fait un cancer du sein. Il me prescrivait un médicament contre le cholestérol puisqu’il y avait eu deux cas d’AVC dans ma famille. Je passais également un test RSOSI (Recherche de sang occulte dans les selles) périodiquement pour déceler les anomalies. À tous ces examens s’ajoutait une rencontre annuelle avec mon médecin.

Dernièrement, j’ai rencontré mon tout nouveau et jeune médecin de famille. Dans un premier temps, j’ai attendu au-delà de 90 minutes avant qu’il ne vienne me chercher, alors que j’étais la seule patiente dans la salle d’attente, et que je ne voyais aucun mouvement à partir de son bureau. Pour la ponctualité, on repassera !

Après les examens habituels lors d’une telle visite, il m’a informée que la mammographie, le médicament contre le cholestérol et le test RSOSI n’étaient plus nécessaires à mon âge (75 ans), selon les études qu’il avait en main. Pas plus d’ailleurs que le rendez-vous annuel à des fins préventives que me donnait mon autre médecin.

À mon avis, une telle approche ne se veut ni prudente ni attentionnée en regard de notre santé future. Avec cette espérance de vie qui va toujours en s’améliorant, on ne se sent pas si vieux, même rendu à 75 ans. Ne vaudrait-il pas mieux prévenir, et ce à peu de frais pour la collectivité, que de devoir éventuellement soigner à grands frais, et mobiliser beaucoup de ressources, rares par les temps qui courent, avec une approche aussi laxiste ?

Une lectrice assidue

La situation que vous me décrivez est désolante, marquée également par une attente trop longue. Pour la mammographie, il est dit que « grâce à un dépistage annuel, les femmes de 75 à 84 ans ont des taux de mortalité plus faibles que celles qui ont continué à en passer aux deux ans, ou que celles qui n’en ont pas passé du tout ». Comme au-delà de 74 ans, il revient au médecin de partager la décision d’en faire passer une ou pas avec sa patiente, il y a là un manque évident de la part du médecin.

J’abonde dans votre sens pour affirmer que la prévention la plus élémentaire suppose de consulter son médecin annuellement. Il est vrai qu’en ce qui concerne le RSOSI, qui ne constitue qu’une ordonnance à vous procurer le test en pharmacie, il aurait dû vous demander votre avis avant de l’annuler. Quant au médicament pour le cholestérol, quelle preuve vous a-t-il donnée pour justifier sa décision ? Si vous êtes trop intimidée pour l’obliger à vous revoir pour vous donner des réponses, vous pourriez faire une plainte au responsable du GMF (Groupe de médecins de famille) dont il fait partie.