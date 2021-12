Les caméras 24/7 de retour à «Star Académie»

L’équipe de Jean-Philippe Dion aux Productions Déferlantes promet un accès inégalé à la prochaine cohorte de chanteuses et de chanteurs de «Star Académie», dès janvier, grâce au retour des caméras 24/7 qui scruteront leurs moindres faits et gestes.

Nouveauté cette année: les adeptes de «Star Académie» pourront regarder évoluer les Académiciens non seulement à l’Académie de Waterloo, mais aussi dans l’autobus pendant les déplacements ainsi qu’aux studios MELS où sont captés les variétés du dimanche soir. De nouvelles caméras s’ajoutent en effet dans l’autobus et dans les coulisses du plus grand variété de la télé québécoise.

Cette volonté d'offrir une «serrée» entre les téléspectateurs avec les Académiciens est rendue possible grâce à une collaboration entre TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes avec leur partenaire Vidéotron.

Notons que l’accès aux caméras 24/7 sera exclusivement réservé aux clients Mobilité et Helix Télé de Vidéotron. Elles s’allumeront dès la fin du premier variété, le dimanche 16 janvier.

Tous les rendez-vous de «Star Académie» peuvent être regardés à TVA et rattrapés sur TVA+.

La saison commencera avec «L’Audition finale» du 10 au 13 janvier à 19 h 30, puis le premier variété du 16 janvier à 19 h, ainsi que la quotidienne, diffusée du lundi au jeudi, à 19 h 30, dès le 17 janvier.

