Les détaillants de Québec ne fournissent pas en sel à déglacer

Les produits de déglaçage sont en forte demande ces jours-ci chez les détaillants de la région de Québec, dont les palettes de sable et de sel se vident aussitôt qu’elles se remplissent.

« Chez nous, il y a des livraisons quotidiennement, mais comme la demande pour ces produits est extrême forte lorsque le verglas frappe, les stocks sortent en quelques heures seulement », a affirmé Patrick Delisle, directeur du marketing pour la chaîne Canac.

Au Canadian Tire du boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec, le choix était aussi limité, mais selon un employé, plus de 1000 poches de sable et de sel étaient attendues au milieu de la semaine.

M. Delisle soutient que les fournisseurs sont à pied d’œuvre pour assurer des livraisons quotidiennes, malgré la pénurie de main-d’œuvre qui les frappe eux aussi.

Pour le prix au détail, les consommateurs ont peut-être observé une légère hausse par rapport à l’an dernier, qui se situe à environ 2 %, confirme-t-il.

Peine à remplir les tablettes

Même en s’éloignant un peu de Québec, les produits de déglaçage s’envolaient comme des petits pains chauds.

« C’est sûr que ce sont des produits qui sortent énormément. On a des commandes qui sont en route pour remplir nos tablettes. J’attends des livraisons. On ne manquera pas de stock », a affirmé Michel Daigle, gérant au BMR de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui n’entrevoit pas de pénurie.

Un résident de Québec, Guy Lamontagne, a dû faire deux arrêts avant de trouver ce qu’il cherchait.

« J’ai déjà passé 30 kilos de sel de déglaçage depuis le début décembre. C’est très glacé partout. Ça prend des bons crampons pour aller marcher », dit-il en gardant le sourire malgré tout.

« L’hiver commence mal », a ajouté de son côté, Carole Guérin, une autre cliente rencontrée au même commerce qui transportait à bout de bras sa poche de 20 kg de sel.

Épisode à venir

Sylvie Hardy a opté pour la tranquillité d’esprit en se procurant, dans un magasin du boulevard L’Ormière, trois sacs de 20 kg pour le prochain épisode de verglas qui pourrait survenir aussi tôt que ce soir, selon MétéoMédia.

« Quand ça en prend, ça en prend. Je ne pense pas qu’on va en manquer. Au pire, on va se débrouiller. On mettra nos crampons pour sortir de la maison », a-t-elle partagé.

Selon les prévisions météorologiques, une zone de pluie verglaçante pourrait se former dans la région de Québec et rendre les surfaces comme les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement glacées et glissantes. Bref, c’est le jour de la marmotte.

