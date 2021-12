Les équipes ontariennes à 50% de capacité

Avec la multiplication des cas de COVID-19 et l’arrivée du variant Omicron dans le pays, l’Ontario a été la première province canadienne à réduire à nouveau ses accès aux édifices sportifs, mercredi.

Le premier ministre Doug Ford a annoncé dans un point de presse, mercredi, que tous les amphithéâtres, stades et salles de spectacle pouvant accueillir plus de 1000 personnes seront limités à 50 % de leur capacité dès samedi, en raison de la COVID-19. Ceci affectera entre autres les Sénateurs d’Ottawa et les Maple Leafs de Toronto, dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et les Raptors de Toronto au sein de la NBA.

Au Scotiabank Arena, où les Leafs et les Raptors disputent leurs rencontres à domicile, 10 000 amateurs pourront désormais être admis dans les gradins.

«On doit cibler les endroits où il y a les plus grandes foules intérieures, souvent avec des gens sans masques, a déclaré Ford. Je sais que ça sera difficile, mais c’est un pas important pour ralentir la propagation du variant Omicron pendant nos efforts de déploiement des injections de rappel. Tout le monde est au travail.»

Les Sénateurs ont d’ailleurs annoncé qu’ils préparaient une modification de leur système de réservation de billets pour se conformer aux nouvelles directives, et ce, dans le but d’être prêt quand les Bruins de Boston seront de passage au Centre Canadian Tire dimanche prochain.

Selon le journaliste Randip Janda, du réseau Sportsnet, des provinces comme le Québec et la Colombie-Britannique n’envisageraient pas encore d’y aller de mesures semblables à celles de l’Ontario.

Dans la LNH, après avoir dû respecter un huis clos pendant toute l’année précédente, les formations ontariennes avaient pu se produire devant 10 000 partisans pendant le calendrier préparatoire de la saison 2021-2022, en septembre. Les Sénateurs et les Maple Leafs ont pu à nouveau jouer devant des gradins remplis au maximum de leur capacité dès octobre.