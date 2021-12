Mises en chantier et ventes résidentielles: tendance à la hausse au Canada et au Québec

Le nombre de mises en chantier d’habitations au Québec et au Canada a augmenté au cours du mois de novembre, tout comme la vente des propriétés, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) et l’Association canadienne de l'immeuble (ACI).

Dans l’ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d’habitations est passé de 238 366 en octobre à 301 279 en novembre, ce qui représente une hausse de 26 %.

Au Québec, la SCHL a recensé 5519 habitations mises en chantier seulement au mois de novembre. Il s’agit d’une augmentation de 7 % comparativement à novembre 2020, et une neuvième hausse mensuelle en onze mois depuis le début de l’année.

«[Ces chiffres] représentent un record pour cette période de l’année, depuis au moins 1990, éclipsant ainsi le sommet de novembre 2020. La performance de la construction résidentielle ne cesse de surprendre depuis le début de l’année et plusieurs nouvelles marques seront établies en 2021», a analysé Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.

Le mois dernier au Québec, les fondations de 787 maisons individuelles ont été coulées, ce qui constitue une augmentation de 7 % par rapport à novembre 2020. Il y a également eu 4732 logements collectifs mis en chantier, soit une augmentation de 8 % par rapport au même mois l’an dernier.

L’augmentation la plus marquée a été observée dans la RMR de Trois-Rivières (+94 %; 140 mises en chantier), suivie de Québec (+89 %; 829) et de Sherbrooke (+80 %; 229). Dans la RMR de Montréal, le nombre d’habitations entamées est demeuré au beau fixe (3091). Seule la RMR de Gatineau a enregistré une baisse (-52 %).

Les prix continuent d’augmenter

Par ailleurs, les ventes résidentielles continuent à augmenter au pays, avec une hausse de 0,6 % d'octobre à novembre 2021, selon les chiffres de l’Association canadienne de l'immeuble (ACI), dévoilés mercredi. La hausse des ventes à Calgary, à Edmonton, à Regina et à Saskatoon pour ce mois-ci a compensé le recul des ventes enregistrées dans la région du Grand Toronto et à Montréal.

Toutefois, depuis le début de l’année, ce sont quelque 630 634 propriétés résidentielles qui ont changé de propriétaire en 2021, dépassant ainsi le record de 552 423 ventes enregistré en 2020.

Le nombre de transactions s’accroît même si les prix continuent d’augmenter d’une année à l’autre, et ce un peu partout au Canada. Au Québec, ils ont grimpé de 14 % entre novembre 2020 et novembre 2021, passant d’une moyenne de 413 116 $ à 471 195 $.

La Belle Province n’a rien à envier à l’Ontario et à la Colombie-Britannique, qui frôlent les 25 % avec respectivement 23,9 % et 22 % de hausse des prix, d’une année à l’autre.

Le prix moyen réel des propriétés vendues au Canada en novembre 2021 s'élevait à un peu plus de 720 850 $, soit une hausse de 19,6 % comparativement à la même période l’an dernier.

«Il est clair que le rêve de l’accès à la propriété est de plus en plus hors de portée alors que le prix des habitations grimpe en flèche», se sont insurgés les députés conservateurs Alain Rayes et Matt Jeneroux après la publication des rapports.

«Mois après mois, la crise du prix des logements au Canada continue de s'aggraver. [...] Depuis que Justin Trudeau a formé le gouvernement, les prix des maisons au Canada ont augmenté de 60 % et ils continuent d'échapper à tout contrôle», ont-ils ajouté.

