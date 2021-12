Ne devrait-on pas devancer la 3e dose pour tous?

14 décembre 2021, on pensait savoir si la troisième dose serait devancée. Pas d’idée, on cherche des vaccinateurs ? On s’explique mal ce manque de préparation alors qu’on voit la cinquième vague se déchaîner en Europe depuis des semaines.

3e dose massive pas à court terme

Le Comité consultatif national du Canada recommandait la semaine dernière une troisième dose pour tous les adultes de 18 ans et plus après six mois.

Le Danemark a décidé de devancer à quatre mois et demi plutôt qu’à six mois et demi le délai pour recevoir la dose de rappel (troisième dose) pour les 40 ans et plus.

Ne devrait-on pas devancer la troisième dose pour tous, diminuer le délai de six mois ? C’est aux scientifiques de trancher, mais on n’a pas le sentiment qu’on planche sérieusement sur cet enjeu à Québec.

Les annonces faites hier par M. Dubé restent timides. On a incité les gens déjà admissibles à se faire vacciner, oui, mais encore ? Rien n’a bougé dans le calendrier de vaccination alors qu’on voit maintenant la tempête arriver.

Il manque de personnel, OK, mais avec la capacité actuelle de 300 000 doses, on a une capacité d’environ 50 000 doses supplémentaires par semaine avec toutes les plages vides laissées chaque jour.

Ça cloche avec la vaccination des enfants

La vaccination des 5 à 12 ans est à 43 %, 51 % si on tient compte des rendez-vous.

La COVID-19 circule grandement dans ce groupe d’âge. Plus de 800 classes fermées, principalement au primaire.

C’est un problème. On se demande ce qui pourra motiver les parents à vacciner leur enfant si ce n’est pas déjà fait.

Pourquoi ne pas rendre le passeport vaccinal obligatoire pour les 5-12 ans ? De plus, qu’en est-il du retour du masque en classe ou d’un retour différé en janvier ?

Ce point de presse nous a laissés sur notre faim.

Au moins, nous aurons chacun cinq tests rapides gratuits pour passer sous le gui.