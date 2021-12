Omicron: je nous sens mal préparés

Le ministre de la Santé a annoncé quelques mesures de rattrapage hier. On ne peut se cacher la tête dans le sable : le variant Omicron va frapper fort et il arrive vite. Sa progression phénoménale en Ontario nous fournit un aperçu. Il est plus contagieux, c’est une certitude. Moins virulent ? Nous l’espérons.

Déjà, dans plusieurs régions, la COVID-19 rend la vie misérable aux écoles et les centres de dépistage sont débordés. Alors que nous entrons dans la période de l’année où les contacts sociaux atteignent leur maximum.

Ayant connu confinements et couvre-feu, le premier réflexe consiste à se demander si le gouvernement va restreindre les partys de Noël. À cette étape-ci, cette question est vaine, les gens vont faire ce qu’ils veulent. Et personne ne veut retourner aux grands confinements avec près de 90 % de la population vaccinée.

À cette étape de la pandémie, avec une population plus informée, notre gouvernement devrait prioritairement nous outiller. Nous fournir les moyens de nous protéger, de protéger nos proches et d’éviter d’être un facteur de propagation.

Sincèrement, je suis plutôt inquiet du coffre à outils mis à notre disposition à ce moment-ci. J’ai l’impression que la Santé publique a péché par excès de confiance et se trouve quelque peu dépourvue avec l’arrivée de l’ouragan Omicron.

La 3e dose

Le gouvernement du Québec se vante du succès de sa campagne de vaccination et avec raison. Or, en ce qui concerne la troisième dose, le Québec est plutôt en retard. Plusieurs pays et plusieurs provinces canadiennes y ont ouvert l’accès bien davantage. Dans certains pays, c’est même ouvert à tous les adultes.

Selon les experts, cette dose complémentaire est critique dans la qualité de la protection contre le variant Omicron. En France, elle est même obligatoire pour garder valide son passeport sanitaire.

Le dépistage

Dans plusieurs régions, les cliniques de dépistage ne fournissent plus à la demande. Les délais créés engendrent des dangers. Des citoyens découragés sont susceptibles de laisser tomber... et de devenir un risque de propagation.

Les choses n’iront pas en s’améliorant dans les semaines à venir. Les vacances des Fêtes vont raréfier le personnel pendant que les rassemblements feront grimper le nombre de cas. Le dépistage pourrait devenir tout un enjeu.

Les autotests

Une façon d’outiller la population, c’est de fournir un moyen de se tester soi-même. Les autotests, ces tests rapides et simples qu’on peut faire à la maison, sont disponibles partout en Europe et aux États-Unis. Au Canada, seuls les gouvernements les distribuent.

Au Québec, nous commençons à peine à le faire pour les parents d’enfants en services de garde ou au primaire. Le reste de la population aura accès à une petite boîte en pharmacie, in extremis, à la veille du réveillon.

La ventilation

Ailleurs dans le monde, on insiste sur la ventilation des maisons lors de rassemblements, à partir des fenêtres jusqu’à la hotte de cuisine. Ici, la Santé publique fige en entendant le mot ventilation.

Vague Omicron ? Je nous sens mal préparés.