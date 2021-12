Ontario: une 3e dose offerte aux 18 ans et plus dès lundi

Tous les Ontariens de 18 ans et plus de pourront prendre rendez-vous dès lundi pour recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

«Le variant Omicron est le variant le plus contagieux qu’on a vu pour le moment. Il est sur le point de devenir le variant dominant en Ontario. En fait, il l’est peut-être déjà», a expliqué le premier ministre Doug Ford en point de presse, mercredi, en annonçant la nouvelle.

À ce jour, seuls les gens de 50 ans et plus et les gens immunosupprimés pouvaient recevoir une troisième dose en Ontario.

Cette mesure est annoncée alors que la province fait face à une hausse rapide du nombre d’infections, pour un total de 1808 cas et neuf décès annoncés mercredi.

Mardi, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, a averti que le variant Omicron est en passe de supplanter le variant Delta dans la province d’ici quelques jours.

«Les données suggèrent que chaque cas d’Omicron infecte quatre à huit fois plus d’individus que le variant Delta», avait-il souligné en point de presse.

Le directeur de la table scientifique de l’Ontario, le Dr Peter Juni, a avancé de son côté, lors d’une entrevue accordée à CTV News mercredi, que l’Ontario pourrait compter 10 000 cas par jour d’ici la fin du mois de décembre.

