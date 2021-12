Ottawa approuve des règles d’inspection plus strictes pour les voies ferrées

Le ministère fédéral des Transports forcera aux entreprises ferroviaires à augmenter la fréquence des inspections des voies ferrées, dans un effort plus large de sécurisation des voies entamé après l’adoption d’un arrêté ministériel en 2020.

Le gouvernement souhaite voir davantage d’inspections dans les zones à haut risque, c’est-à-dire dans les passages où les trains circulent à grande vitesse.

Or, il n’est pas question de forcer les trains à transporter un plus faible volume de marchandise. Au contraire, la hausse des inspections des rails dans ces zones à haut risque se ferait «tout en transportant un tonnage plus élevé de marchandises».

Une autre modification au règlement prévoit une série de nouvelles procédures à suivre pour encadrer l’utilisation de technologie de fine pointe servant aux inspections automatiques.

Par ailleurs, Ottawa souhaite augmenter la précision de l’information recueillie lors des inspections.

Plus précisément, il veut forcer les entreprises à «s’assurer que les données d’inspection indiquent clairement la date et le kilométrage exacts de toute inspection d’une voie, de sorte que les inspecteurs de la sécurité ferroviaire puissent vérifier avec certitude la conformité aux exigences réglementaires».

Une première phase de l’arrêté ministériel avait établi de nouveaux critères régissant l’usure des rails et la formation du personnel, entre autres choses.

Les nouvelles révisions au Règlement concernant la sécurité de la voie devraient entrer en vigueur en 2022.

À voir aussi