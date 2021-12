Pandémie: on est à boutte!

Comme ça, on pense que ça serait bien de donner une troisième dose de vaccin à tout le monde pour mieux combattre le variant Omicron...

Et si un autre variant se pointe, qui est encore plus virulent, on fera quoi ?

On donnera une quatrième dose ?

Coudonc, ça va finir quand, ça, cette niaiserie-là ?

ÇA VA BIEN ALLER ?

C’est comme les virus informatiques.

Un pirate t’envoie un virus qui paralyse tout ton réseau ?

Tu fais venir un spécialiste et tu sécurises ton système. Tu installes des coupe-feux qui vont protéger ton réseau des attaques informatiques...

Jusqu’à ce qu’un autre pirate t’envoie un autre virus capable de contourner les protections que tu as installées.

Auquel cas, tu devras te protéger à nouveau.

Et ainsi de suite...

C’est décourageant. On n’en voit pas le bout.

C’est comme si, juste au moment où on arrivait au fil d’arrivée, des comiques prenaient le maudit fil et le reculaient de 10 kilomètres...

Un moment donné, on va péter au frette, non ?

CHANGE TON GALLIPER !

Je ne suis pas complotiste, mais je peux comprendre que certaines personnes commencent à se poser des questions...

Tenez, l’autre jour, je suis allé faire installer mes pneus d’hiver chez mon concessionnaire.

La dame est arrivée et m’a dit : « En changeant vos pneus, nos mécaniciens se sont rendu compte que vos freins étaient usés à 60 %. Vous ne voulez pas les changer ? »

« Euh... C’est parce que vous m’avez dit la même chose la dernière fois et je les avais changés ! »

Coudonc, sont-ils en train de m’arnaquer ? ai-je tout de suite pensé...

Sont-ils en train de me faire peur pour que je sorte de nouveau ma carte de crédit ?

Disons que je ne l’ai pas trouvé drôle...

Comme je l’ai dit, je ne suis pas conspirationniste, mais je peux comprendre que certaines personnes se disent : « Coudonc, la supposée dangerosité du variant Omicron, est-ce une façon de vendre plus de vaccins à nos gouvernements, ça ? »

Comme un garagiste qui te dit, en hochant la tête et en te regardant d’un air grave, que ton « galliper », ton « bar joint » et tes « tie rods » sont aux fesses...

GROSSE FATIGUE

Rassurez-vous, je sais que les experts qui nous mettent en garde contre le variant Omicron ne sont pas à la solde des grandes compagnies pharmaceutiques, je ne suis pas cave à temps plein, mais que voulez-vous, après deux ans, tout ça se mélange dans notre tête et on finit par ne plus voir clair...

On est fatigués. Écœurés.

Une dose, deux doses, trois doses, faites vacciner vos enfants, achetez des tests dans les pharmacies et testez-vous régulièrement... Et puis quoi encore ?

On devra vacciner le chien ? Installer un ventilateur professionnel dans la maison ?

Un moment donné, on se dit : qu’on laisse les non-vaccinés l’attraper, simonac, après tout c’est leur choix, ils vont soit mourir, soit développer une protection, et on pourra enfin passer à un autre appel...

Je sais, ce n’est pas brillant, le système de santé déborderait si on agissait de la sorte, mais après deux ans, que voulez-vous, l’intelligence prend le bord et la colère s’installe.