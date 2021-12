Pédiatre et scénariste

À la veille de Noël, un pédiatre se fait demander par son père âgé et malade de l’aider à mettre fin à ses jours. Cette histoire émouvante, racontée dans le moyen métrage Mourir en vie, est celle du Dr Jean-François Chicoine.

Passionné de cinéma depuis son jeune âge, le pédiatre réputé du CHU Sainte-Justine a concrétisé un vieux rêve en écrivant ce premier scénario de film relatant la fin de vie de son père, qui pratiquait le même métier que lui. C’est l’acteur Benoît Brière qui a réalisé le moyen métrage de 35 minutes et qui en joue le rôle principal. Marcel Sabourin incarne le personnage du père, Dorothée Berryman celui de la mère et Élise Guilbault celui de la femme du pédiatre.

« On est très amis, Benoît [Brière] et moi, et quand je lui ai raconté cette histoire que j’ai vécue avec mon père, il m’a tout de suite dit qu’il trouvait que c’était une belle idée de court métrage », relate Jean-François Chicoine en entrevue.

« Il m’a demandé si je pouvais lui écrire un scénario. Le lendemain, je lui ai envoyé une première version ! Il était surpris, mais il a capoté. On a mis ça de côté pendant un certain temps, parce que Benoît était pris avec le théâtre. Mais quand la pandémie est arrivée, tous les projets de théâtre de Benoît ont été annulés. Il a appelé sa gang de comédiens et on a décidé de tourner le film en pleine période de COVID. »

Jean-François Chicoine dit avoir été « très ému » en découvrant le résultat final sur grand écran. Mourir en vie a été présenté dans plusieurs festivals au Québec et prendra l’affiche vendredi au Cinéma du Musée dans le cadre d’un programme triple de courts métrages.

« Le fait de voir cette histoire, qui est la mienne et celle de mes parents, exister et être portée par de si bons comédiens, c’est un grand privilège, confie-t-il. C’est émouvant de voir Marcel Sabourin dire les répliques de mon père. Je me trouve très chanceux de pouvoir vivre ça. »

Autres projets

Mourir en vie aborde la question de l’aide médicale à mourir. Mais le Dr Chicoine voulait éviter de prendre position sur ce sujet délicat qui fait couler beaucoup d’encre depuis quelques années.

« C’était important pour moi de laisser ça tout ouvert, dit-il. Je voulais ouvrir le débat sans nécessairement prendre position. Le contexte de l’aide médicale est important dans le film, mais je ne voulais pas l’aborder de manière frontale. »

En signant ce premier scénario, Jean-François Chicoine a retrouvé l’envie d’écrire. Il planche d’ailleurs sur deux autres projets de films, dont l’un sera aussi réalisé par Brière.

« C’est incroyable à quel point ça me fait du bien d’écrire, révèle-t-il. Ça me repose beaucoup de l’hôpital et ça me donne envie d’en faire plus. Si ça fonctionne et que ça fait plaisir aux gens, tant mieux. »