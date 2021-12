Postes Canada, arrêtez de nous mettre en danger!

Chers Nord-Côtiers,

Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part d’une situation très grave qui perdure depuis trop longtemps. Depuis plusieurs années, des élus municipaux, mon équipe et moi-même collaborons de bonne foi avec Postes Canada afin d’enjoindre à la société d’État de régler les problèmes auxquels plusieurs d’entre nous font face.

Malheureusement, je me suis rendue à l’évidence: devant l’absence de volonté de mettre en application les solutions que nous leur avons proposées, Postes Canada a choisi le camp de l’inaction. Moi, j’ai choisi celui de la Côte-Nord.

Délais choquants

Quand des familles désespérées me contactent pour me dire que leurs enfants, parents ou amis ne reçoivent pas à temps leur traitement contre le cancer, le diabète, la sclérose en plaques ou une maladie cardiaque, ça me crève le cœur. Quand une dame me rapporte qu’elle attendait son traitement de chimiothérapie le 22 décembre 2020 et que celui-ci est arrivé plusieurs semaines en retard, ça me crève le cœur. Pire encore, à l’heure où j’écris ces lignes, un an après avoir informé Postes Canada de la situation tragique de cette dame et avoir proposé une solution concrète, aucune démarche n’a encore été entreprise afin que ça ne se reproduise plus. Ça me crève le cœur et, franchement, ça me choque profondément. Pourquoi Postes Canada attend-elle qu’une tragédie survienne? Des solutions existent!

Des solutions qui ne sont pas entendues

Par exemple, pour en finir avec l’absence de livraison efficace des médicaments dans les communautés isolées, nous avons proposé un système de traçage et de repérage visuel qui prioriserait les colis contenant des médicaments. Silence radio chez Postes Canada.

Pour en finir avec le manque de fiabilité du transport en Basse-Côte-Nord et en Minganie, nous avons présenté plusieurs solutions, dont un service de suivi des livraisons dans les bureaux de poste pour qu’en cas de non-livraison, la société d’État rende des comptes et corrige la situation. Silence radio chez Postes Canada.

Je suis même intervenue plusieurs fois auprès du ministre responsable de la société d’État au cours des dernières années. Encore et toujours, silence radio chez Postes Canada... Ça suffit.

La mission de Postes Canada consiste à livrer à temps le courrier et les colis à l’ensemble de la population, incluant les Nord-Côtiers. Pour nous, c’est autant une question de santé que de sécurité alimentaire. Au lieu de ça, Postes Canada participe à notre isolement et à la précarisation de notre santé. C’est un échec total qui a aussi des conséquences désastreuses sur l’occupation du territoire. Cette société d’État, financée par nos impôts, se montre incapable d’honorer sa mission de nous offrir un service fiable.

Changeons les choses

Chers Nord-Côtiers, il faut que ça change. Le temps est venu de leur montrer qu’ici, on prend soin les uns des autres. Le temps est venu de faire monter la pression d’un cran. Dans les prochaines semaines, vous recevrez à la maison une carte-réponse sur laquelle vous pourrez indiquer que vous désirez du changement. Je vous invite à la signer et à me la retourner. De mon côté, je me rendrai à Ottawa pour remettre en personne vos milliers de cartes-réponses à la ministre Filomena Tassi, responsable de la société d’État, ainsi qu’à la représentante de Postes Canada pour le Québec.

Si nous nous levons tous ensemble, si nous unissons nos voix, Postes Canada devra entendre raison, rendre des comptes et enfin fournir le service efficace et sécuritaire que nous méritons.

Chers Nord-Côtiers, envoyons un message clair à Postes Canada: arrêtez de nous mettre en danger. Assez, c’est assez!

Marilène Gill, députée de la circonscription de Manicouagan pour le Bloc Québécois