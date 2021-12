Surfaces glacées, soyez prêts et vigilants

Afin d’éviter que nous revivions des tragédies comme celle qui a coûté la vie à six motoneigistes en janvier 2020, la Société de sauvetage a décidé de lancer une campagne de sensibilisation auprès des adeptes de sports d’hiver qui peuvent être en contact avec des surfaces glacées.

Parmi ceux-ci, il y a les motoneigistes et les conducteurs de VTT, qui peuvent avoir à se rendre sur un lac ou un cours d’eau gelé. On a choisi de présenter une série de conseils qui sont tous aussi importants les uns que les autres.

Dans un premier temps, il est conseillé, selon tous les intervenants du milieu, de rester dans les sentiers balisés. Les bénévoles des clubs vérifient régulièrement l’état de la glace. Si vous participez à une excursion organisée, choisissez toujours de faire confiance à une entreprise ou un guide certifié Écotourisme. Dans la nouvelle loi sur les VHR, les entreprises et les guides qui offrent leurs services doivent obligatoirement posséder cette certification.

On vous conseille aussi de bien vous assurer qu’en chemin, vous trouverez des endroits ouverts, où vous pourrez vous nourrir et vous réchauffer. Il est préférable de transporter votre équipement de survie sur vous, pour ne pas le perdre si jamais la glace cédait sous votre poids. Ce dernier doit contenir des pics à glace, un briquet, des allumettes à l’épreuve de l’eau, un couteau, une boussole et un sifflet.

PRÉCAUTIONS SIMPLES

Si on oublie les conseils d’équipements, il y a certaines autres précautions qui peuvent faire la différence.

Ainsi, il faut informer quelqu’un de votre itinéraire et de l’heure approximative de votre retour. Personnellement, j’ai toujours eu avec moi des vêtements chauds et secs, que je plaçais dans un sac imperméable. Même chose pour votre téléphone cellulaire ou encore un téléphone satellite.

Aujourd’hui, plusieurs manufacturiers de vêtements de motoneige offrent des habits équipés de membranes flottantes. Le port de lunettes de soleil vous empêchera d’être ébloui par le reflet de la neige et de la glace, vous permettant de repérer plus facilement les dangers qui seraient sur votre trajectoire.

Depuis quelques années, nous vivons des hivers où il y a de grands écarts de température. On ne peut donc pas faire confiance aux surfaces glacées en pensant qu’elles auront toujours la même épaisseur et la même solidité. Mentionnons que pour supporter le poids d’une motoneige, l’épaisseur minimale de glace est de 12 centimètres ou 5 pouces. La glace doit être neuve et transparente.

Mais, en bout de piste, la meilleure chose à faire est de rester dans les sentiers balisés. Alors, vous serez vraiment en sécurité.