Télétravail et rassemblements: «Jamais totalement cohérent», admet Jean Boulet

Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 sont parfois incohérentes, admet le ministre du Travail Jean Boulet, alors que le Québec retourne au télétravail tout en maintenant les rassemblements de 20 personnes aux Fêtes.

Est-ce que c’est cohérent de demander aux gens d’être en télétravail et de laisser les rassemblements à 20 personnes pour les Fêtes? «Ce n’est jamais totalement cohérent. Il faut s’adapter. Il faut prendre les meilleures décisions, évidemment de façon compatible avec les recommandations de la Santé publique», a affirmé le ministre Boulet, soutenant qu’il comprend la frustration des employeurs.

«Je comprends la difficulté de reprendre le télétravail, mais ça s’impose actuellement», a-t-il dit.

Selon lui, les employeurs doivent se plier aux recommandations de la Santé publique, s’ils le peuvent, en raison de l’évolution de la situation épidémiologique et de l’arrivée du variant Omicron au Québec.

Il mentionne que ce retour au télétravail est «devenu un impératif», mais signale qu’il s’agit d’une mesure temporaire. «Ça sera réévalué au retour des Fêtes, mais c’est une recommandation qui s’applique dès maintenant.»

Évaluation quotidienne

En ce qui a trait à la possibilité de tenir des rassemblements de 20 personnes vaccinées dès le 23 décembre, le ministre Boulet «laisse son collègue à la Santé» faire son évaluation quotidienne. «Mon collègue a dit qu’il n’avait pas peur de prendre les décisions qui s’imposaient (...) Je me fie totalement à l’équipe de la Santé publique et à mon collègue ministre de la Santé Christian pour prendre les décisions qui s’imposent, et c’est évolutif.»

