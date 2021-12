Une conquête significative pour Shayne Gauthier

Quelques jours après la conquête de la Coupe Grey par les Blue Bombers de Winnipeg, le Québécois Shayne Gauthier est encore sur un petit nuage.

Il s’agit du deuxième sacre du vétéran de cinq saisons dans Ligue canadienne de football (LCF), lui qui était également un membre de la formation manitobaine en 2019. La plus récente conquête a toutefois quelque chose de plus spécial pour le natif de Dolbeau-Mistassini.

«En 2019, nous avions l’avance pendant toute la partie. Nous avions dominé ce match-là du début à la fin. Cette fois-ci, nous avons connu de l’adversité et nous sommes restés calmes.»

«Toute la saison, nous étions à notre meilleur au quatrième quart et nous l’avons encore démontré pendant la Coupe Grey», a soulevé celui dont l’équipe a inscrit 15 points dans les 15 dernières minutes pour finalement l’emporter 33 à 25 en prolongation sur les Tiger-Cats de Hamilton.

Un vestiaire unique

Gauthier a également évoqué l’esprit de corps qui existait au sein du vestiaire des Bombers en 2021.

«Dans ma carrière professionnelle, je ne pensais jamais être dans un vestiaire comme celui-là. Tous les gars sont là pour travailler. Nous faisons tous de l’extra. Pas parce qu’on nous le demande, mais par désir d’être meilleur.»

«Tout ça part de notre directeur général et du type d’individus qu’il décide d’embaucher, a-t-il tenu à souligner. C’est bien beau d’avoir du talent, mais je pense qu’il faut que tu sois une bonne personne avant toute chose pour être un Blue Bomber.»

«Nos dirigeants ont fait un excellent boulot pour dénicher des personnalités semblables afin de composer leur équipe. Quand tout le monde a les mêmes valeurs dans un vestiaire, c’est facile d’avoir une bonne chimie d’équipe.»

Le secondeur pense d’ailleurs que les autres équipes de la LCF ont remarqué cette spécificité du club de Winnipeg et ne serait pas surpris qu’elles tentent de s’en inspirer.

Un bourreau de travail

Sur une note plus personnelle, le produit du Rouge et Or de l’Université Laval est fier de la besogne qu’il a abattue en 2021.

«Il s’agit de ma meilleure saison depuis que j’ai commencé à jouer dans la LCF. Année après année, je continue de m’améliorer.»

Il ne faudrait cependant pas croire que Gauthier a l’intention de s’asseoir là-dessus.

«Je ne suis jamais confortable et je veux toujours aller chercher le meilleur de moi-même. Ce n’est jamais assez bon. Je suis toutefois capable de reconnaître mes bons coups, mais je ne vais jamais m’en satisfaire.»