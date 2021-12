NAUD TRÉPANIER, Marie-Paule



D'Oka, le 8 décembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Marie-Paule Trépanier, épouse de feu Monsieur Hermas Naud.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gilles (Francine), Colette, René et Johanne (Michel), ses petits-enfants : Stéphanie (Patrick), Éric (Lucie), Marie-Claude et Simon, son arrière-petit-fils Samuel ainsi que Lily Rose. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 20 décembre à 10 heures en l'église l'Annonciation d'Oka, 183, rue des Anges, Oka. La famille recevra les condoléances à l'église dès 9h30.La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du Centre d'hébergement St-Benoit pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Soleil du Centre D'Accueil St-Benoit, 9100 rue Dumouchel, St-Benoit Mirabel, Qc, J7N 5A1.